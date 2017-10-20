На БАМі невідомі пробивають колеса в автомобілях

20/10/2017 Розмір тексту:

Невідомі пробили шини чотирьом автомобілям у ніч на 19 жовтня. Інцидент стався у дворах будинків на проспекті Злуки, 27 та 31. Мешканці кажуть, що це вже не перший раз водіям роблять таку шкоду.

– У моєму автомобілі пробили два колеса, – розповідає житель будинку на Злуки, 27 Олег Балагуда. – В кожному колесі по 4 дирки. Шиномонтаж обійшовся в 260 гривень.

Також пошкодили колеса у машині, яка стояла поруч з авто пана Балагуди, повідомляє “20 хвилин“. Чоловік каже, що два місяці тому пробили колеса ще одній машині, а три місяці тому – п’ятьом. Водії підозрюють в скоєному одного з мешканців. Але мовляв, його за руку ніхто не зловив, тому звинувачувати його не можуть.

Ще один водій Володимир розповів, що два місяці тому пробили по дві шини приблизно шістьом автомобілям біля будинку Злуки 31. Серед них і його автомобіль. Чоловік каже, що у поліцію хтось звертався, але чи розслідують цю справу, не знає.

Цього разу пошкодили ще два авто на Злуки, 31.

– Ось стоїть «Таврія», їй пробили шини вже другий раз,- каже житель мікрорайону Віктор. – Я не знаю чи в поліцію хтось звертався.Чому могли нашкодити водіям, причини різні, додає чоловік. Одна з них – брак місць для паркування.- Що тут парковка? Парковка там, йди плати і ставай, – каже чоловік. – Є такі, що через заздрість, є такі, що просто хочуть нашкодити. А ще тут номерні знаки крали. Один чоловік приїхав з Німеччини, йому познімали номери. Змушений був давати викуп – біля 2500 тисяч.

Керівник сектору комунікації головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета каже, що від жителів цих будинків за останні тижні заяв у поліцію не поступали по цьому питанні. Раніше траплялися випадки у Тернополі, коли пробивали колеса автівок, зокрема на вулиці Братів Бойчуків. Шини проколювали в автомобілях, які неправильно прикарковані. Правопорушниками виявилися двоє підлітків.