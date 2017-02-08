На БАМі маршрутка потрапила в аварію

07/02/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилась у понеділок, 6 лютого, на вулиці Злуки, 23.

Про це в коментарі 0352.ua розповіла прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

За словами правоохоронців, ДТП трапилась за участі автомобіля “Пежо” та маршрутки.

“Водій маршрутки не дотримуючись безпечної дистанції допустив зіткнення з автомобілем”, – кажуть у поліції.

Під час аварії ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.