На БАМі маршрутка потрапила в аварію
07/02/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода трапилась у понеділок, 6 лютого, на вулиці Злуки, 23.
Про це в коментарі 0352.ua розповіла прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.
За словами правоохоронців, ДТП трапилась за участі автомобіля “Пежо” та маршрутки.
“Водій маршрутки не дотримуючись безпечної дистанції допустив зіткнення з автомобілем”, – кажуть у поліції.
Під час аварії ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
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