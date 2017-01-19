На автовокзалі знайшли труп чоловіка
19/01/2017 0
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Тіло невідомого чоловіка виявили сьогодні у Тернополі на центральному автовокзалі, що на вулиці Живова.
Повідомлення про смерть чоловіка надійшло від медиків швидкої допомоги сьогодні вранці, близько 9.30, пише Галас.
Ознак насильницької смерті на тілі померлого не виявлено, повідомляють у прес-патрульній поліції.
Тіло чоловіка направили в морг для з’ясування причини смерті.
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