На автовокзалі знайшли міну з примотаним мобільним телефоном. ФОТО

05/10/2017 Розмір тексту:

Мешканці Тернопільщини стали свідками надзвичайної ситуації на автовокзалі м.Рівного.

Навпроти платформи автобусу «Рівне-Тернопіль» перехожі помітили підозрілий пакет синього кольору, повідомляє Терен.

На місце події терміново прибули працівники місцевого ДСНС та правоохоронці. Як виявилось, вміст пакету був дійсно небезпечним для життя та здоров’я пасажирів – рятувальники вилучили протипіхотну міну 82 калібру. До того ж, до снаряду був примотаний мобільний телефон.

Саперам вдалось оперативно знешкодити вибуховий пристрій. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці розраховують на камери зовнішнього відеоспостереження, які, імовірно, зафіксували зловмисників.