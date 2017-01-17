На автовокзалі спіймали наркодилера. ФОТО

17/01/2017 Розмір тексту:

Оперативники відділу протидії наркозлочинності взяли наркодилера на автовокзалі в обласному центрі якраз у момент, коли той отримав передачу з двадцятьма двома таблетками субутексу.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайло Димида, поліцейські ретельно спланували спецоперацію із затримання підозрюваного, адже була оперативна інформація, що зловмисник отримає «товар» вартість якого на чорному ринку становить п’ятнадцять тисяч гривень.

Наркодилера взяли, що називається, на гарячому, коли в його руках уже був пакет з одягом, куди спільники ретельно заховали блістери з двадцятьма двома таблетками субутексу.

Канал надходження наркотиків поліцейські з’ясовують, проте достеменно відомо, що раніше судимий тернополянин не лише сам вживав дурман, а й мав налагоджену мережу збуту психотропного товару.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження розпочато за частиною другою статті 309 ККУ, повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Тернопільській області.