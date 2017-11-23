На автовокзалі неадекватний молодик чіплявся до перехожих

23/11/2017 0
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«На центральному автовокзалі хлопець неадекватно поводиться, чіпляється до перехожих і перебуває у стані алкогольного сп’яніння», – таке повідомлення надійшло патрульним 21 листопада, близько 23-ї години.

Прибувши за викликом, правоохоронці 21-річного громадянина припинити правопорушення. Однак на зауваження інспекторів він не реагував, був добряче напідпитку. Поліцейські затримали його, повідомляють у патрульній поліції.

Патрульні доставили його до відділку поліції, де винесли постанову за ч.1 ст.178 КУпАП — поява у громадському місці у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль.

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