На автобусній зупинці на Тернопільщині написали “Слава Росії” та “Смерть Бандері”

За інформацією секретаря збаразької міської ради Романа Напованця такі випадки не поодинокі на Збаражчині. Причина, на думку політика, релігійна – більшість церков відмовляють від Московського патріархату та переходять до УПЦ КП.

«Село Залісці Збаразького району. Це не поодинокі випадки у Збаразькому районі після активного переходу церков з Московського у Київський патріархат.

Місцеві мешканці помітили бус бежевого кольору, з тернопільськими номерами 1395, марки Volkswagen T4.

На черговій сесії облради звернемося до СБУ щодо цих фактів.

Окремо обіцяю винагороду за будь-яку інформацію про цих «художників» – повідомив Роман Напованець у соціальній мережі.

Джерело: Тернополяни