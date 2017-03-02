На автобусній зупинці на Тернопільщині написали “Слава Росії” та “Смерть Бандері”

01/03/2017 1
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У селі Залізці Збаразького району невідомі розмалювали зупинку громадського транспорту. На стіні з’явилося два написи – «Слава Росії» та «Смерть Бандері».

За інформацією секретаря збаразької міської ради Романа Напованця такі випадки не поодинокі на Збаражчині. Причина, на думку політика, релігійна – більшість церков відмовляють від Московського патріархату та переходять до УПЦ КП.

«Село Залісці Збаразького району. Це не поодинокі випадки у Збаразькому районі після активного переходу церков з Московського у Київський патріархат.

Місцеві мешканці помітили бус бежевого кольору, з тернопільськими номерами 1395, марки Volkswagen T4.

На черговій сесії облради звернемося до СБУ щодо цих фактів.

Окремо обіцяю винагороду за будь-яку інформацію про цих «художників» – повідомив Роман Напованець у соціальній мережі.

Джерело: Тернополяни

 

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Коментарі (1)

Common sense2

01/03/2017

а те що податкова і прокуратура хабарі беруть?
Може б за них дав винагороду???

Це ж не дітвору ловити…… який сміливий Роман

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