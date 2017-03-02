На автобусній зупинці на Тернопільщині написали “Слава Росії” та “Смерть Бандері”

За інформацією секретаря збаразької міської ради Романа Напованця такі випадки не поодинокі на Збаражчині. Причина, на думку політика, релігійна – більшість церков відмовляють від Московського патріархату та переходять до УПЦ КП.
«Село Залісці Збаразького району. Це не поодинокі випадки у Збаразькому районі після активного переходу церков з Московського у Київський патріархат.
Місцеві мешканці помітили бус бежевого кольору, з тернопільськими номерами 1395, марки Volkswagen T4.
На черговій сесії облради звернемося до СБУ щодо цих фактів.
Окремо обіцяю винагороду за будь-яку інформацію про цих «художників» – повідомив Роман Напованець у соціальній мережі.
Джерело: Тернополяни
Коментарі (1)
Common sense201/03/2017
а те що податкова і прокуратура хабарі беруть?
Може б за них дав винагороду???
Це ж не дітвору ловити…… який сміливий Роман