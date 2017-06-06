На аграрному ринку Тернопільщини з’явився новий грошовитий гравець

06/06/2017 Розмір тексту:

22 квітня в єдиний державний реєстр внесено відомості про зміну керівника ТзОВ “Агрофірма Медобори”. Керівником господарства в селі Кам’янки Підволочиського району став Коваль Юрій Віталійович.

Особа з таким прізвищем та ініціалами є підписантом хмельницького ТзОВ “Агрохолдинг 2012”, який пов’язують з інтересами з родиною Герег – власником ТМ “Епіцентр”. Частка “Агрохолдингу 2012” у статутному фонду Агрофірми Медобори відтепер складає 74,5%. Частка родини колишнього менеджера господарства Антонюка скоротилася до 24,5%. Кінцевим бенефіціаром агрохолдингу згідно офіційних даних є мешканка міста Городок Хмельницької області Ірина Лутковська, яку також пов’язують з родиною Герег.

18-ті в українському списку Форбс з капіталом 172 млн. доларів Гереги кілька років тому зацікавилисям аграрним бізнесом. Стартовим майданчиком для них став рідний для Олександра Гереги Городоцький район, від якого мультимільйонер обрався народним депутатом України.

До речі, це не перше аграрне поглинання власників “Епіцентру”. У 2016 році вони стали власниками Вінницької аграрно-промислової групи, яка володіє земельним бпгком понад 50 тисяч гектарів.

Для цього агрохолдингу характерна агресивна політика по відношенню до сусідів. На Хмельничинні ця структура вела політику “довгої гривні”, пропонуючи селянам сусідніх сіл 5 тисяч гривень за укладення з ними договорів оренди. Це стало причиною різкого збільшення земельного банку. Не виключено, що така тактика буде застосована й у Тернопільській області, де до таких сум аграрії не готові.

Цікаво, що проникнення Герег на Тернопільщину відбулося на роздоріжжі трьох немалих латифундій – господарств Олега Крижовачука (ТОВ “Україна”), Олексія Самсоненка (група “Агро-рось) та агрохолдингу “Мрія”. Очевидно, що вони можуть стати першими жертвами експансії агрохолдингу київських магнатів.