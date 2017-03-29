На аграрній Тернопільщині продовжують дорожчати продукти

29/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільщина демонструє одні з найвищих показників у державі з виробництва сільськогосподарської продукції. Принаймні у цьому переконані в департаменті агропромислового розвитку ОДА. За рік місцеві аграрії виробили продукції на вісім з половиною мільярдів гривень. Однак цінова ситуація в регіоні залишається нестабільною. Простежується постійна тенденція подорожчання основних продуктів.

Тернопільські аграрії констатують: упродовж року в області більш як на третину зросло виробництво цукрових буряків, позитивна тенденція простежується і щодо зернових культур. Однак ціна хліба, хлібобулочних виробів, а також цукру продовжує збільшуватися. У результаті соцдосліджень було виявлено, що ціна хліба в Тернопільській області майже найвища в Україні. І вплинути на цю ситуацію місцеве керівництво не в силі. Оскільки ціни зумовлює ринок.

«Є багато факторів, які впливають на цінову ситуацію, серед яких і спекуляція. Часто ажіотаж на певний продукт викликає підвищення ціни. Проте ми мусимо пам’ятати, що в Україні ринкова економіка, і саме ринок зумовлює цінову ситуацію. Однак в області достатньо запасів великої кількості сільськогосподарської продукції. Хвилюватися з приводу дефіциту немає потреби», – відзначив директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації Віталій Луй.

Минулого року область зайняла шосте місце в Україні за вирощуванням цукрових буряків. Однак виробництво молока і м’яса дещо скоротилася.