Митарства одного поїзда

10/09/2017 Розмір тексту:

Мимоволі в пам’яті виникають назви фільмів, в назві яких фігурує слово “поїзд”: “Швидкий поїзд”, “Поїзд-утікач”, “Атомний поїзд”, “Поїзд на Юму”… Найточніше ж описує ситуацію, що нині склалася на вокзалі в Перемишлі, назва ще радянського фільму “Зупинився поїзд”…

Приїзд М.Саакашвілі в Україну і події, що розвивалися навколо нього, напевно, виправдали сподівання епатажного грузинсько-українського реформатора. Власне, наразі (набираю цей матеріал від 16.30) питання, чи впустять колишнього “щирого друга Майдану”, а нині – persona non grata і носія дещо незвичного для наших вух звання апатрида (людини без громадянства) на територію України, зависло в повітрі. Точніше – застрягло в потязі “Інтерсіті”, яким новітній “витязь в тигровій шкурі” і його прибічники намагаються в’їхати в Україну. Пасажири потяга не будь-які: у салоні можна побачити Ю.Тимошенко, В.Наливайченка, В.Чумака, М.Найєма, М.Лубківського… А перед тим були палатки, депутати, учасники АТО, тітушки, доволі пристойна “грузинська” англійська для іноземних вух і вельми непогана (у порівнянні з “Микілою Яновичем Азіровим) українська у виконанні Міхо-батоно, довге “пережовування” в телестудіях питань “Перетне чи не перетне кордон? А якщо перетне, то пішки чи поїздом?”… Ще перед приїздом на КПП “Краковець” М. Саакашвілі зачитав перелік депутатів ВР, які прибули зустрічати його, назвавши їх соратниками у боротьбі з “баригами”. Вочевидь, ті, які не приїхали, і ті, котрі керують ними, якраз і мали б бути тими самими “баригами”. Однак подорожі поїздом в режимі non-stop не вийшло – як повідомили ті ж пасажири елітного поїзда, Нацполіція розпорядилася зупинити поїзд через те, що в ньому перебуває особа, в’їзд якій на територію України заборонений. Неважко здогадатися, про кого йшлося… Не інакше, як уже згадані “бариги” постаралися. А, можливо, А.Аваков вирішив, що з нього досить одного гейму гри у жбурляння пластикових стаканчиків і право реваншуватися супернику він давати не збирається. Польська сторона розводить руками: все, pociąg już на вашій території, на ширшій колії (одразу згадується анекдот про Петра І, який із зрозумілих причин не можу навести).

Взагалі, знаючи хитруватість українців, а також те, що таку ситуацію з поїздом можна було передбачити, трохи дивно: невже серед пасажирів поїзда не могло раптом виявитися вагітної, якій от-от треба народжувати і саме в Києві? Або ж діабетика, якого від коми можуть порятувати лише залишені в тому ж Києві медикаменти? Чи ще щось подібне…

А на телеканалах тим часом ситуація навколо “застряглого” поїзда обговорюється на всі лади. Думки можна чути найполярніші: від “Ганьба на весь світ! Влада ще раз показала свою сутність”, “Удар по іміджу України”, “Навіть Янукович такого не робив” – і до “Навіщо цей Саакашвілі в Україні? Тільки й вміє, що балакати, піаритися і створювати навколо себе шум. Он в Одесі за час губернаторства нічого не зробив”. Значна увага також приділяється з’ясуванню мотивації політиків, які зустрічали Саакашвілі й вирішили скласти йому компанію в поїзді. “У політиці немає партнерів і, тим більше, друзів – є лише тимчасові попутники”, – таку думку довелося почути від одного з аналітиків. Справді, попри схвильовану тираду Ю. Тимошенко на захист інтересів М.Саакашвілі, важкувато уявити їхню “полюбовну” домовленість, якби дійшло до гіпотетичного поділу високих владних повноважень – надто вже неординарні ці дві особистості. Те, що можливе повернення екс-президента і екс-губернатора трохи збурить воду в ставку українського політикуму, не підлягає сумніву, але яке буде продовження – сказати важкувато. В обіцянки за лічені десятки днів змінити ситуацію в країні віриться слабкувато – ще свіжі в пам’яті запевнення іншого небезвідомого топ-політика в тому, що АТО буде тривати “години”.

…Тим часом на 17.00 поїзд в Перемишлі й далі стоїть, чутки про пересадження пасажирів на інший потяг нібито виявилися “фейком”, М.Саакашвілі в інтерв’ю продовжує метати блискавки на адресу колишнього “любого друга” П.Порошенка, Ю.Тимошенко звернулася до Генпрокурора Луценка із проханням втрутитися в ситуацію…Чим це все закінчиться – наразі сказати не візьметься ніхто.

Ігор Дуда