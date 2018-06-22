Мистецька школа імені Ігоря Герети може стати прикладом для всієї України

22/06/2018 Розмір тексту:

Два документи, які стосуються діяльності нового навчального закладу, затвердили депутати на нещодавній сесії міської ради. Йдеться про Тернопільський ліцей №21 – спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети.

На засіданні було прийнято Концепцію забезпечення розвитку закладу та його Статут. А при внесені змін до бюджету міста на 2018 рік на ліцей заклали понад два мільйони гривень. 1 мільйон витратять на капітальний ремонт системи опалення школи, 1 мільйон – на капітальний ремонт приміщення і 195 тисяч гривень – на придбання меблів.

– Концепція забезпечення розвитку навчального закладу передбачає здобуття учнями здібностей з фактичного досвіду і ціннісних орієнтацій в процесі активної мистецької діяльності в різних видах мистецтв, – зазначив Сергій Надал, міський голова. – У закладі викладатимуть початкову мистецьку освіту одночасно з початковою базовою середньою освітою у певному вибраному виді мистецтва. Крім того, діти матимуть можливість здобути профільну мистецьку освіту і профільну загальну середню освіту. Ми врахували практично всі побажання, які надходили від вчителі обласної школи мистецтв та від батьків. Сподіваюсь, що враховуючи кошти, які ми виділили, і кошти, які нам обіцяла обласна рада, окремі депутати Верховної Ради, ми зробимо ліцей сучасним елітним закладом, який стане прикладом для всієї України.

Концепція забезпечення розвитку мистецького закладу розписана до 2023 року. Серед різних складових передбачене й матеріально-технічне забезпечення. Ліцей мають обладнати сучасною комп`ютерною технікою та ліцензійними програмами. Планують замінити вікна на енергозберігаючі склопакети, замінити внутрішні двері. Також заплановано зробити сучасний спортивний майданчик, заасфальтувати шкільне подвір`я, облаштувати внутрішній двір, відремонтувати каналізаційну систему. Будівлю у внутрішньому дворі мають облаштувати для занять хореографією, музикою, малюванням, у вестибюлі школи – приміщення для занять музикою, мають відремонтувати шкільну їдальню та харчоблок.

Ольга Трач