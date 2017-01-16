Мисливцю з Тернопільщини, котрий застрелив собаку, спалили автомобіль. ВІДЕО

16/01/2017 Розмір тексту:

14 січня в соцмережі з’явилося відео, на якому, як повідомляє автор, видно, як горить автівка керівника товариства мисливців та рибалок Василя Сеника.

Про це повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на спільноту “Підслухано в Бучачі“.

Нагадаємо, керівник Бучацького товариства мисливців та рибалок стріляв з невстановленої зброї у собак. У справі стрілянини по собаках на Тернопільщині провадять допити.

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