Мишачі ігри за лаштунками відкликання депутатів
Епопея з відкликанням депутатів Тернопільської міської ради обростає новими інтригами. Поки міськвиборчком не може провести через відсутність кворуму легітимне засідання, тривають закулісні переговори.
“Золота акція” Деревляного
У комісії фактично склався паритет, який відповідає розкладу в міській раді. З одного боку – ті, хто проти відкликання з депутатів трьох екс-свободівців. З іншого – ті, хто підтримує цю процедуру. Перші у виборчком делеговані БПП, Народним фронтом і Самопоміччю. Другі – “Свободою” та дрібнішими партіями. У перших – твердих 7 “штиків”, у других – 6-7. Для прийняття результативного рішення необхідно 10 голосів.
Відтак “золота акція” у “Батьківщини”, яка делегувала у комісію 3 осіб. Власне, ця диспозиція дозволила Сороколіту і компанії отримати вагомі підстави для оскарження у випадку негативного рішення комісії. Виборчком формально не зміг прийняти рішення по відкликанню депутатів у відведений законом 20-денний термін.
Щоправда, в українських реаліях нічого не заважає прийняти відповідне рішення у пізніший термін. Добре про цю обставину знає досвідчений у політичних іграх Василь Деревляний, який до останього часу не поспішав розігрувати власні козирі. Однак упевневшись, щоб без нього нічого не буде, почав власну гру. Політик також хоче обнулити представництво “Батьківщини” у міській раді. Голова фракції Андрій Артимович та два депутати повністю вийшли з-під його впливу та виключені з партії. Відтак у середині липня розпочався збір підписів за їх відкликання. До речі, процес триває активно і до нього долучилися прихильники ображених екс-свободівців. Однак для Деревляного головне результат. Якщо підписи будуть зібрані – він цілком цинічно зможе їх розміняти на голоси однієї з ворогуючих сторін. Підозрюємо, що тоді міський виборчком відновить свою роботу і прийме рішення по обох справах. Які?..
Досвід останніх років показує, що головний тимошенківець області нікому не винен.
Дежавю 2013 року
Зрештою, така ситуація була б неможливою, якби бенефіціари Майдану-2 не залишили безкарними проступки кліки Януковича.
Ситуація у Тернополі повторює події кількарічної давнини. У 2012-2013 році члени обласної виборчої комісії, делеговані Партією регіонів і її сателітами, ігнорували засідання, перешкоджаючи набуттю повноважень депутатами від “Свободи”.
З тих подій спливло багато води: пройшло більше 4 років, регіонали давно на смітнику історії, але винні у цій афері так і не були покарані.
Відтак, безкарність породжує нову безкарність – усе закрутилися “по-новому”. Партійні вожді продовжують закулісні ігрища навколо нібито чітких та прописаних в законодавстві процедур, а політична доцільність знову перемагає дух закону.
І це вирок уже новій постмайданній еліті. Безвідносно до прізвищ та цінностей, які, як їм здається, вони захищають.
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Коментарі (2)
Собака Павлова25/07/2017
Не вірю, шо таке може бути
Жук25/07/2017
Непоганий пасьянс виходить. бпп плюс самопоміч вже 14. Турський, сороколіт, навроцький, торожнюк, паньків, зінь – 6 зі свободи. Плюс серетний. Вже є 21. А якщо додати 4 нових з батьківщини та флюгерів з партії гриценка, то є дві третини.
Я щось неправильно порахував?