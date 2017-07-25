Мишачі ігри за лаштунками відкликання депутатів

25/07/2017 Розмір тексту:

Епопея з відкликанням депутатів Тернопільської міської ради обростає новими інтригами. Поки міськвиборчком не може провести через відсутність кворуму легітимне засідання, тривають закулісні переговори.

“Золота акція” Деревляного

У комісії фактично склався паритет, який відповідає розкладу в міській раді. З одного боку – ті, хто проти відкликання з депутатів трьох екс-свободівців. З іншого – ті, хто підтримує цю процедуру. Перші у виборчком делеговані БПП, Народним фронтом і Самопоміччю. Другі – “Свободою” та дрібнішими партіями. У перших – твердих 7 “штиків”, у других – 6-7. Для прийняття результативного рішення необхідно 10 голосів.

Відтак “золота акція” у “Батьківщини”, яка делегувала у комісію 3 осіб. Власне, ця диспозиція дозволила Сороколіту і компанії отримати вагомі підстави для оскарження у випадку негативного рішення комісії. Виборчком формально не зміг прийняти рішення по відкликанню депутатів у відведений законом 20-денний термін.

Щоправда, в українських реаліях нічого не заважає прийняти відповідне рішення у пізніший термін. Добре про цю обставину знає досвідчений у політичних іграх Василь Деревляний, який до останього часу не поспішав розігрувати власні козирі. Однак упевневшись, щоб без нього нічого не буде, почав власну гру. Політик також хоче обнулити представництво “Батьківщини” у міській раді. Голова фракції Андрій Артимович та два депутати повністю вийшли з-під його впливу та виключені з партії. Відтак у середині липня розпочався збір підписів за їх відкликання. До речі, процес триває активно і до нього долучилися прихильники ображених екс-свободівців. Однак для Деревляного головне результат. Якщо підписи будуть зібрані – він цілком цинічно зможе їх розміняти на голоси однієї з ворогуючих сторін. Підозрюємо, що тоді міський виборчком відновить свою роботу і прийме рішення по обох справах. Які?..

Досвід останніх років показує, що головний тимошенківець області нікому не винен.

Дежавю 2013 року

Зрештою, така ситуація була б неможливою, якби бенефіціари Майдану-2 не залишили безкарними проступки кліки Януковича.

Ситуація у Тернополі повторює події кількарічної давнини. У 2012-2013 році члени обласної виборчої комісії, делеговані Партією регіонів і її сателітами, ігнорували засідання, перешкоджаючи набуттю повноважень депутатами від “Свободи”.

З тих подій спливло багато води: пройшло більше 4 років, регіонали давно на смітнику історії, але винні у цій афері так і не були покарані.

Відтак, безкарність породжує нову безкарність – усе закрутилися “по-новому”. Партійні вожді продовжують закулісні ігрища навколо нібито чітких та прописаних в законодавстві процедур, а політична доцільність знову перемагає дух закону.

І це вирок уже новій постмайданній еліті. Безвідносно до прізвищ та цінностей, які, як їм здається, вони захищають.