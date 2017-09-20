Минувшина і сьогодення

20/09/2017 Розмір тексту:

Коли бачу сьогодні мерзенну чи просто підленьку поведінку багатьох представників влади і новітніх “господарів життя” (як в стольному Києві, так і тут, у “файному” та бездоганно показушному релігійно-патріотичному Тернополі), згадую іноді історію, яку колись прочитав. Не пам’ятаю точно де – чи в якійсь дитячій книзі про історію воєн, чи в університетській хрестоматії з латинської мови, – але залишилася вона в пам’яті надовго…

Якийсь римський полководець (імені не пригадую) довший час тримав у облозі місто, що ніяк не бажало визнавати владу Риму. Його військо зазнавало втрат, серед легіонерів почало зріти невдоволення, яке цілком могло перерости в бунт… З Риму вже прибували посланці від сенату, який вимагав якнайшвидше захопити непокірне місто, що було важливим плацдармом для подальшого розширення імперії. Нелегко доводилося і обложеним містянам – голод, загроза епідемії… Одного дня вихователь дітей міської школи вивів їх за мур міста – ніби на екскурсію. Натомість привів гурт заплаканих і замурзаних дітлахів у табір римлян і сказав їхньому начальникові: “Ось маєш заручників. Вони – найнадійніші ключі від міста. Дай знати їхнім батькам – і вони, збожеволілі від горя, самі відкриють тобі ворота і впадуть до твоїх ніг – лише щоб врятувати своїх дітей. Ну, і мені, сподіваюся, всиплеш трохи золотих монет за цю мою послугу…”.

Римський легат роздумував недовго. Він наказав своїм охоронцям принести купу різок і роздати їх приголомшеним дітям. Відтак мовив до них: “Женіть цю тварюку назад до міста і передайте вашим батькам, що я воїн і воюю лише з воїнами. У мене в руках зброя, і я ніколи не спрямую її проти дітей”.

Не пригадую, чи здолав той римлянин опір непокірних жителів міста, чи врешті-решт, змушений був зняти облогу. Але той його вчинок, що набув вигляду легенди, пронизав століття і дотепер змушує відчувати захоплення такою хвилюючою і рідкісною нині рисою – людським благородством. Чи можна уявити собі таких персонажів у наш час і в наших обставинах? Дітей, долею яких грають для досягнення корисливої мети – цілком. Спритного “вихователя”, який нюхом чує вигоду і ладен задля її досягнення принести в жертву тих же дітей – теж цілком.

Воїна, нездатного поступитися власним благородством заради тактичної вигоди – навряд… І не лише воїна.

Ігор Дуда