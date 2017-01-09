Минулої доби пожежникам на Тернопільщині було не до святкування. ФОТО

09/01/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області за минулу добу ліквідовано три пожежі.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Так, вчора о 11.29 в селі Чистопади Зборівського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено господарську будівлю на площі орієнтовно 60 м. кв. та 2 тонни сіна.

O 18.59 в селі Пишківці Бучацького району черговим караулом ДПРЧ-9 Управління ліквідовано пожежу в димоході житлової будівлі.

О 22.14 в селі Бутин Збаразького району, ймовірно, через несправність димаря пічного опалення, виникла пожежа житлової будівлі. Вогнем знищено перекриття будівлі на площі орієнтовно 3 м. кв.