Минулої доби пожежникам на Тернопільщині було не до святкування. ФОТО
09/01/2017 0
Розмір тексту:
У Тернопільській області за минулу добу ліквідовано три пожежі.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Так, вчора о 11.29 в селі Чистопади Зборівського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено господарську будівлю на площі орієнтовно 60 м. кв. та 2 тонни сіна.
O 18.59 в селі Пишківці Бучацького району черговим караулом ДПРЧ-9 Управління ліквідовано пожежу в димоході житлової будівлі.
О 22.14 в селі Бутин Збаразького району, ймовірно, через несправність димаря пічного опалення, виникла пожежа житлової будівлі. Вогнем знищено перекриття будівлі на площі орієнтовно 3 м. кв.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Рекрутер
Менеджер з логістики