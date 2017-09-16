Микола Люшняк: “Якщо сьогодні ми не змінимо ставлення держави до сімейного фермерства, то завтра держави не буде”

16/09/2017 Розмір тексту:

Днями підприємство Петра Гадза прийняло на Бучаччині виїзне засідання Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин.

Нардепи та високопосадовці зустрілись, аби обговорити розвиток кооперації у селах. Делегація побувала на підприємствах Петра Гадза, спілкувалась з працівниками та оцінювала якість продукції.

У рамках засідання члени Комітету завітали до сім’ї Парубочих, яка повернулась з Італії, а зараз створила своє сімейне фермерське господарство за підтримки кооперативу «Бучацький екопродукт». Чоловік з дружиною повернулись із заробітків додому, аби трохи відпочити та побачити дітей. Вони почули про кооператив і захотіли спробувати себе в цій справі. Сьогодні Парубочі мають сім корів, які дають на день близько 140 літрів молока, а це – 25 000 гривень доходу на місяць.

– Сімейне фермерство Парубочих не отримало жодної копійки державної дотації. Вони сказали, що не повернуться більше до цієї справи, якщо держава не буде їх підтримувати. Наше завдання сьогодні – привернути увагу Верховної Ради, Кабінету міністрів України до таких сімейних ферм, бо це – основа українського села, – зазначив народний депутат України Микола Люшняк.

За словами Миколи Володимировича, розвиток сімейного фермерства дасть людям можливість не тільки розвиватись самим, а й підтримувати економіку. При будівництві таких ферм будуть використовувати шлакоблоки, доїльне обладнання вітчизняного та іноземного виробництва, а все це буде збільшувати надходження до бюджету сфер економіки, промисловості та машинобудування.

Микола Люшняк розповів, що важливим питанням сьогодні також є міграція до міст та урбанізація. Люди йдуть жити в міста, оскільки там більше заробляють та комфортніше живуть. За таких умов, держава повинна зробити для села хороші умови, аби люди могли залишатись там працювати. Потрібно, щоб в побуті селян також було комфортно – має бути відпочинок та цікаве дозвілля.

– Працювати у селах людям сьогодні дуже важко. Потрібно розуміти, що якщо сьогодні ми не змінимо ставлення держави до сімейного фермерства, то завтра держави не буде, – додав Микола Люшняк.