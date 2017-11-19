Михайло Головко: Закон про приватизацію знищить багато стратегічних підприємств

19/11/2017 Розмір тексту:

Нещодавно Верховна Рада України зробила перший крок до приватизації державних підприємств. Депутати підтримали в першому читанні проект Закону України «Про приватизацію державного майна», розробленого Кабміном спільно з міжнародними експертами. За відповідне рішення проголосували 258 народних обранців.

Про «підводні камені» такого законопроекту в прямому ефірі телеканалу «Еспресо» розповів народний депутат України Михайло Головко.

– Я не голосував за цей закон і вважаю, що парламент зробив досить небезпечний крок. Це нововведення знищить понад три тисячі державних підприємств, серед яких є багато стратегічних, наприклад, «Укрзалізниця», «Турбоатом» та багато інших. Тобто, теоретично можна буде приватизувати все. Таке рішення коштуватиме нашій державі дуже дорого, – пояснив Михайло Головко.

Свободівець вважає, що прийняття законопроекту «Про приватизацію державного майна» матиме дуже небезпечні наслідки, тому потрібно шукати інший варіант вирішення проблеми.

– Нагадаю, що за роки незалежності в Україні приватизували 29 тисяч заводів і фабрик, на суму всього-на-всього 61 мільярд гривень. Багато галузей економіки були просто знищені. Наприклад, нафтопереробна галузь. Ми стали повністю залежними від імпорту нафти з інших держав. Тепер слід добре подумати перед тим, як приймати закон про приватизацію держмайна, – додав нардеп.