Михайло Головко: Вирішити проблеми пенсійного забезпечення можна за європейським зразком

Вони потребують належної оплати праці за свою багаторічну роботу, яка склала фундамент сучасної Української держави.

Людей пенсійного віку в Україні нараховується щонайменше 12,2 млн. чоловік. У свою чергу дефіцит Пенсійного фонду України складає 156 млрд. грн.

«Для вирішення цієї проблеми необхідно запровадити двохрівневу систему пенсійного забезпечення». – переконаний народний депутат України від ВО «Свобода».

На першому рівні повинна знаходитися солідарна пенсійна система, тобто загальнообовязкова для усіх громадян. Вона формується на основі єдиного соціального внеску і виплачується в розмірі у перерахунку до мінімальної заробітної плати, встановленої на поточний календарний рік.

«На другому рівні створюється накопичувальна система пенсійних виплат, яка утворюється відповідно до добровільних грошових внесків, що здійснюють громадяни України протягом своєї професійної діяльності.

Для гарантування вкладів за другим рівнем пенсійного накопичення коштів створюється Фонд гарантування пенсійних внесків. Гарантом його фінансової спроможності виступатиме Національний Банк України, який не допускатиме втрату коштів і на законодавчому рівні повинен буде у разі необхідності здійснювати рефінансування Фонду» – впевнений Михайло Головко.

Такого типу системи пенсійного забезпечення існують в багатьох країнах ЄС.