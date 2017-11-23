Михайло Головко вимагає збільшити фінансування освітньої галузі на Тернопільщині. Документ

Як зазначає свободівець, галузь освіти в Тернопільській області сьогодні потребує нагального фінансування. Їй не вистачає близько 12 мільйонів гривень. Однак, ці кошти можна отримати за рахунок державної освітньої субвенції.

– З кожного району мого виборчого округу та інших районів Тернопільської області надходять звернення та скарги педагогів щодо недофінансування гуманітарних галузей. Тернопільським освітянам не виплачуються ні надбавки, ні «оздоровчі». Загалом у сфері освіти недостатньо близько 12 мільйонів. Ці 12 мільйонів – це приблизно 1% від загальної суми освітньої субвенції, передбаченої на 2017 рік. Повний її розмір складає 1,7 мільярда гривень. Саме тому, щоб відстояти інтереси та право людей на гідну оплату праці я підготував відповідний депутатський запит, – зазначив Михайло Головко.

Крім того, народний обранець наголосив, що наміри Уряду, щодо підвищення на 25% заробітної плати освітянам у 2018 році, можуть призвести до катастрофічних наслідків:

– Якщо педагогам збільшать дохід, то при розподілі освітньої субвенції на 1/12 вже в січні 2018 року, це може призвести до катастрофічної заборгованості з виплати заробітної плати. Адже такий розподіл субвенції на наступний рік не дасть змоги забезпечити своєчасну і повну виплату зарплат педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, – вказує у своєму запиті Михайло Головко.

До слова, подібна ситуація склалась і з медичною галуззю в Тернопільській області, де недофінансування сягає більше 150 мільйонів гривень.