Михайло Головко: “Влада змарнувала три роки після Революції Гідності”

22/02/2017 Розмір тексту:

20 лютого народний депутат України від ВО «Свобода» разом із побратимами й учасниками Революції Гідності вшанував загиблих на Майдані в селі Дунаєві Кременецького району біля пам’ятника герою Небесної Сотні Олександрові Капіносу.

— Три роки, як немає з нами Сашка… Кремінь, із незламним духом, Герой України, гордість для батьків, відважний бойовий друг для побратимів. Ти був одним із найкращих! Вічна тобі слава, друже. Україна завжди пам’ятатиме твій подвиг! — підкреслив Михайло Головко відвагу та незламність духу свого помічника-консультанта Олександра Капіноса, який трагічно загинув від кулі снайпера режиму Януковича.

Водночас народний обранець наголосив, що сьогоднішня влада змарнувала три роки від початку Революції Гідності своєю бездарною і корумпованою діяльністю. Михайло Головко вважає, що владі необхідно відповісти за зраду Революції Гідності, на багнетах якої їй дісталося керівництво державою.

— Минуло три роки, а досі ніхто із злочинців режиму Януковича не покараний. Олігархи продовжують впливати на розвиток нашої держави. Вони набивають кишені грошима, які поцупили з бюджету держави. Суди не люстровано, реформа поліції провалена, а децентралізація принесла лише втрати: закривають школи, лікарні, садочки, роздмухується чиновницький апарат… — зазначив нардеп Михайло Головко.

Сьогоднішня влада займається лише самопіаром, не виконує обіцянки, дані під час Революції Гідності на Майдані. В уряді та парламенті є «бариги» й зрадники, що співчувають терористам-сепаратистам. Український народ дав можливість змінити соціальний та економічний розвиток держави на краще. Але всі парламентські фракції провалили реформи, за які вони бралися. Навпаки, погіршили ситуацію в Україні: встановили мізерну пенсію, підняли тарифи на газ та електроенергію, ввели в оману виплатами заробітних плат. Якщо українець раніше отримував 100 доларів пенсії, то сьогодні від сили отримує половину. Прийшовши до влади на крові героїв Майдану, сьогоднішнє керівництво країни виявилося нічим не кращим за режим Януковича-Путіна. Президент держави має власний бізнес у Росії і фактично допомагає ворогові у війні проти власного народу, торгуючи з ним, закликаючи зняти торговельну блокаду Донбасу, утримуючи астрономічні статки в офшорах, — переконаний народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.