Михайло Головко: “Український уряд продовжує торгівлю на крові”

Нардеп на засіданні уряду звернувся з вимогою до прем’єр-міністра заборонити ввезення в Україну російських карбаміду та аміачної селітри. Адже РФія заробила на цьому минулоріч близько 500 млн. доларів.

Хоча у 2017 році ввели мито на ці міндобрива, потяги з карбамідом і селітрою їхали з Росії постійно. Натомість український виробник фактично залишився без доходів і роботи.

«50 тисяч українців, сімей залишаються без роботи – це знищення цілої галузі. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» звертається до уряду негайно та невідкладно діяти: ввести антидемпінгові заходи проти російських компаній і заборонити ввезення їхньої продукції», – вимагає Михайло Головко.

Для того, щоб не сплачувати мито, росіяни додають домішки або не ставлять маркування країни виробника. Такі дії розпочали уралхім та єврохім. Головною транзитною країною стала Білорусь, звідки продукція потрапляє в Україну.

«Адже російський «Єврохім» не тільки нам постачає селітру, але й міністерству оборони країни-агресора з метою виготовлення зброї для сепаратистів. Таким чином українська влада банкротує власне виробництво і сприяє ворогу у використанні зароблених в нашій країні грошей для виготовлення вибухівки. А її потім використовують сепаратисти-терористи на фронті проти наших бійців», – зазначив свободівець Михайло Головко.

Ще в січні мали підняти мито на ці товари з Росії. Проте цього не відбулося. Це призвело до виступів атошників біля Конотопа, де один з найбільших залізничних вузлів. Напередодні уряд пообіцяв нарешті вирішити це питання. Але і в подальшому Кабмін відмовився заблокувати торгівлю з ворогом. Хоча необхідно відзначити, що в Україні є свої заводи, котрі б могли виготовляти достатню кількість мінеральних добрив для потреб економіки нашої держави.