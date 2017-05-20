Михайло Головко: “Свобода” вимагає впровадити механізм контролю за збільшенням держборгу

Про це під час брифінгу в парламенті заявив народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко.

За словами націоналіста, «Свобода» пропонує запровадити механізм, який візьме під контроль збільшення боргу і узалежнить це від згоди парламенту. Перед цим уряд повинен буде прозвітувати про те, куди були витрачені кошти і чи не можна знайти необхідні ресурси, не беручи на себе фінансових зобов’язань перед иншими країнами. Такі моделі працюють, зокрема, в США, де обраний народом Конґрес розглядає необхідність збільшення держборгу.

«Україну розкрадають і вводять в борги, які доведеться віддавати наступним поколінням українців. Ми вимагаємо зупинити це свавілля і покласти на владу відповідальність за збільшення державного боргу, а депутати мають брати відповідальність за кожну позичену гривню, що ляже тягарем на всіх громадян», ‒ наголосив свободівець.

За матерілами прес-служби ВО «Свобода»