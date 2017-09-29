Михайло Головко розповів, за яку реформу не хоче голосувати «Свобода»

29/09/2017 Розмір тексту:

Пенсійна реформа повинна покращити рівень життя пенсіонерів, збільшивши їм розмір виплат та гарантувати чесно зароблені за роки праці кошти. Ця реформа є однією з найбільш очікуваних серед українців, та й в уряді запевняють, що її встигнуть прийняти вже до 10 жовтня.

Попри такі очікувані позитивні зміни та поспіх, з яким ВРУ хоче затвердити нововведення в пенсійну систему, реформа – лише черговий крок фінансової наруги над українцями, переконаний народний депутат Михайло Головко.

– Насправді, це важко назвати реформою, а особливо глобальною. «Пенсійна реформа» – черговий крок до обкрадання пенсіонерів та штучне завуальоване підняття пенсійного віку. По-перше, з 2012 року є законодавча норма щодо індексації пенсій, якою уряд жодного разу не скористався. За цей час рівень інфляції зріс до 125%. Якщо перерахувати пенсії з 2012 року на сьогоднішній день, мінімальна пенсія мала б становити 1930 гривень. Тобто близько на 700 гривень держава пограбувала кожного українця, не додавши ці кошти. По-друге, в законопроекті прописано, що з 1 січня 2018 року якщо в людини не має страхового, наголошую не трудового, а страхового, стажу в 25 років – вона не можеш вийти на пенсію в 60 років, а лише в 65. В нас страховий стаж ввели з 2000 року, тому апріорі, людина не може мати 25 років страхового стажу, максимум 15-17. Це штучне підвищення пенсійного віку, – зауважує Михайло Головко.

Свободівець пояснює, що в такий спосіб Уряд планує зекономити 15 мільярдів гривень на тих українцях, які через відсутність страхового стажу не вийдуть на пенсію, щоб нібито підняти пенсії іншим. Насправді ж, це призведе до того, що молодь не зможе знайти роботу, українці змушені будуть довше працювати, а розмір пенсій зросте в середньому на 45 гривень. Вона буде становити 1700 гривень, що менше за прожитковий мінімум.

– На догоду МВФ, вони хочуть змінити і коефіцієнт нарахування пенсій. Замість 1,35, який є сьогодні (це близько 70% від розміру заробітної плати), Уряд пропонує ввести коефіцієнт 1. Це автоматично на 20% зменшить розмір пенсії. «Свобода» категорично проти цього, ми навпаки подали пропозицію підняти коефіцієнт до 1,4. Ми не хочемо підтримувати так звану «пенсійну реформу», адже вона не має нічого спільного із осучасненням пенсій. Це блеф, загравання перед МВФ і фізичне скорочення чисельності пенсіонерів, – наголошує Михайло Головко.