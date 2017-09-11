Михайло Головко про “прорив” Саакашвілі: “Кордон – це ознака держави та її суверенітету”

11/09/2017 Розмір тексту:

Відвертим порушенням законодавства України та її суверенітету вважає «прорив» Михаїла Саакашвілі нардеп з Тернопілля Михайло Головко.

Вчора, 10 вересня, через пункт пропуску «Шегині» екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Саакашвілі без паспортного контролю, «під захистом» прихильників перейшов кордон України.

Як політичну бездіяльність та як порушення державних меж пропонує розглянути ситуацію свободівець Михайло Головко.

«Можна по різному ставитись до влади, але кордон це ознака держави та її суверенітету. По-перше, незаконний прорив кордону повинен каратися, як мінімум, відставкою голови прикордонної служби за бездіяльність та кримінальна відповідальність правопорушникам. По-друге, влада стає загрозою існування держави через небажання проводити дострокові вибори у ВР. І по-третє, цікаво, чому Саакашвілі до Грузії так не рветься і на якій хвилині його б там скрутили і посадили?» -, цікавиться політик.