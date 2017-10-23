Михайло Головко: “Новий закон про вибори – це дуже добре, але ще потрібно забороняти платну політичну рекламу”

23/10/2017 Розмір тексту:

Всеукраїнська акція з вимогою проведення політичної реформи стартувала вчора, 17 жовтня, біля Верховної Ради України та поблизу адміністративних будівель у багатьох обласних центрах. Активісти та представники різних політичних сил вимагали ухвалити законопроекти щодо зміни виборчих правил (№ 1068-2), обмеження депутатської недоторканності (№ 6773) та створення антикорупційного суду (№ 6011).

Депутат Верховної Ради від ВО «Свобода» Михайло Головко висловив свою думку щодо нової політичної реформи у прямому ефірі телеканалу ZIK.

— У наших лавах немає провокаторів – це я Вам гарантую. Звісно, такі люди можуть бути присутні на акціях, але хто їх туди підіслав – це вже питання до тих спецслужб, які це використовують. У нас все в порядку і дисципліновано. Ми маємо досвід проведення тисяч акцій протесту і вони завжди відбувались цивілізовано, окрім тих випадків, коли влада робить провокації свідомо, – зазначив Михайло Головко.

За словами нардепа, великий крок на шляху до політичної реформи вже зроблено і в цьому напрямку необхідно працювати й надалі, піднімати суспільно важливі питання.

– Новий закон про вибори – це дуже добре, але ще потрібно забороняти платну політичну рекламу, бо без того ми нічого не змінимо. Основний акцент має ставитись на дебатах, дискусіях, програмах. Опоненти будуть приходити й доводити свої переваги. Глядачі мають самостійно зробити висновки, якщо їх хтось переконає, а не голосувати за того, у кого більше коштів й політичної реклами, – пояснив свободівець.