Михайло Головко: “Бюджет на 2019 рік можна назвати закритим і незрозумілим”

За словами нардепа, бюджет-2019 — бюджет бідності, зростання тарифів, занепаду економіки.

– Судячи з пояснень про призначення коштів на деякі міністерства і структури,

бюджет на 2019 рік можна назвати закритим і незрозумілим. Складається враження, що його написали під диктовку в угоду МВФ. Адже на наступний рік припадає піковий період повернення боргів. Інфляція у 7,4% — чергова популістська заява. Порівняно з минулорічною заявленою інфляцією за фактом ми отримали вдвічі більшу на рівні 12-13%. Не видно економічних підстав її зменшення, адже потрібно буде виплачувати державний борг. У проект бюджету не закладені надходження від конфіскації активів корупціонерів: видатки на боротьбу з корупцією збільшується, а надходження від конфіскації активів корупціонерів прямують до нуля, – зазначив Михайло Головко.

Також свободівець обурюється зверненнями уряду, який, на його думку, говорить одне, а робить – інше.

– Уряд заявив про покращення матеріального становища українців, насправді ми отримаємо навпаки: ціна на газ зростає, як того і вимагає МВФ. У проекті бюджету закладено зменшення витрат на субсидії до 55,1 млрд. грн. Така ж сума була закладена і на цей рік, але потім вирішили збільшити до 71 млрд. Також планують скоротити субвенції місцевим бюджетам на пільги і субсидії, – повідомив нардеп.

Часткове вирішення цих проблем Михайло Головко вбачає у приведення до реальності держбюджету та перекладанні соціальної відповідальності з українців на олігархів. Відтак, він подав поправки до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстраційний номер № 9000).

Запропоновані ним поправки передбачають збільшення фінансування освітньої галузі в 2020 році до 82,5 млрд. грн., а в 2021 році – до 91,5 млрд. грн. У них також йдеться про виділення додаткових коштів на галузь медицини, аби збільшити фінансування галузі до 65 млрд. грн., з них медичну субвенцію пропонується збільшити на 6 млрд. грн. На 300 млн. збільшити кошти на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Також рекомендовано додатково виділити 1 млрд. грн. на пілотний проект розвитку екстреної медицини в декількох областях України, до яких відноситься і Тернопільська (у проекті передбачено лише 922,5 млн. грн.). Запропоновані поправки передбачають виділення додаткових коштів для потреб сільського господарства, галузь оборони, розвиток кооперативного руху, молодіжного кредитування, виплати при народженні дитини.

– Зрозуміло, що подані поправки не вирішать усіх проблем України, не покращать кардинально матеріальне становище лікарів, освітян чи військовослужбовців. Однак, їх прийняття дозволить покінчити з ганебним явищем невиплати заробленої чесною працею заробітної плати освітянам та лікарям. Окрім цього, підтримає належним чином аграріїв та забезпечить обороноздатність України хоча б на мінімально необхідному в умовах гібридної російсько-української війни рівні. Де знайти на це все гроші? – Прийняти Антиолігархічний пакет законів, – запевнив Михайло Головко.