Михайло Головко: “Безкоштовну медицину в Україні практично ліквідували”

Прийняття закону як у першому, так і у другому читанні супроводжувалось порушенням Регламенту ВРУ – кнопкодавством у першому читанні і «пакетним голосуванням» поправок у другому. ВО «СВОБОДА» не підтримує чергову аферу уряду Гройсмана – так звану «медичну реформу», яка, по-суті, є продовженням антисоціальної політики злочинної банди Януковича-Азарова. Зокрема, реформують не медицину, а схеми розкрадання бюджетних коштів. Національна служба здоров’я – це центральний орган виконавчої влади, який створює і контролює Кабінет Міністрів України. Нова структура буде займатися замовленням послуг для пацієнтів, управлінням бюджету і його розподілом між медичними установами. Фактично цей розподіл буде відбуватися в ручному режимі – централізація замість децентралізації!

Аби уявити собі, про які суми йдеться, варто звернутись до статистики. Так, лише 2017 року на медицину виділили близько 70 мільярдів гривень, що дорівнює 3,5 відсотка ВВП. В проекті бюджету 2018 року уряд заклав рекордну суму на фінансування сфери охорони здоров’я –112,5 млрд грн.

Вже не один рік і не один уряд «старається» перезавантажити медичну галузь в Україні. Проте за численними нововведеннями та привабливими назвами, сьогоднішня медицина залишається стояти на місці. Відповідно, українці вже зневірились у дієвості реформ, особливо медичної.

При потребі будь-яких медичних послуг чи повноцінного лікування, абсолютно все люди оплачують із власної кишені. Більшість переконана, що «світлом» у цій ситуації стане страхова медицина.

Саме на ній наполягає народний депутат України Михайло Головко. Він твердо переконаний, що наслідки теперішньої медичної реформи будуть прикрими і безрезультатними.

«Медицина – чергова галузь у якій горе-реформатори будуть наводити лад. Потенційні наслідки такої псевдореформи будуть дуже прикрі. Одну систему зруйнують, але натомість не створять іншу, – наголошує Михайло Головко, – Реформа має покращити життя населення країни, а не окремих чиновників чи підприємців, що хочуть все приватизувати і перехопити потоки грошей».