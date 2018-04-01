Ми ставимо перед собою конкретну мету – поліпшити в краї надання медичних послуг! – Віктор Овчарук

Форум, який пройшов у приміщенні Тернопільського обласного академічного драматичного театру, у такому форматі відбувся вперше в області. У дискусії щодо актуальних питань взяли участь керівники профільних підрозділів, територіальних управлінь, експерти та аналітики.

Учасники засідання обговорили важливі питання:

1. Розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості Тернопільської області.

2. Створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у районах області та їх фінансова підтримка.

3. Стан і перспективи розвитку дорожньої інфраструктури місцевого значення.

Голова обласної ради наголосив, що впродовж останніх років на території Тернопілля проводяться масштабні реконструкції медичних закладів, впроваджуються електронні системи, відкриваються нові сучасні відділення, закуповується високотехнологічне обладнання. Обласна рада робить усе, аби тернополяни отримували якісні медичні послуги. “Ми ставимо перед собою конкретну мету – поліпшити в краї надання медичних послуг, у тому числі й в сільській місцевості. До своїх планів та обіцянок обласна рада ставиться ретельно та відповідально, добре усвідомлюючи, що медицина – це здоров’я громадян, а відтак – їх фізичний та, у значній мірі, моральний стан сьогодні та у майбутньому. Вже неодноразово йшлося про те, що для Тернопільщини передбачено 178,8 мільйонів гривень. Їх необхідно раціонально використати для будівництва нових амбулаторій, житла для лікарів, придбання медичного обладнання та службового транспорту. Ми зобов’язані сформувати спроможні мережі надання первинної медичної допомоги, раціонально розподілити кошти у районах задля розбудови мережі «первинки» у сільській місцевості, щоб кожен краянин, незалежно від місця проживання, отримував якісну медичну допомогу», – підкреслив Віктор Овчарук.

Про розвиток кооперації на Тернопільщині доповідав в. о. директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів, який наголосив на тому, що становлення кооперативного руху на Тернопільщині: «….перебуває в активній стадії. Від початку року в області створили 11 кооперативів. Загалом, це вже понад півсотні у нашому краї. У2018 році держава передбачила 100 млн. грн. на розвиток кооперації в Україні. При цьому зосередили увагу на двох напрямках – плодовоягідних та молочарських кооперативах».

Щодо дорожньої інфраструктури, то Тернопільська область отримає на ремонт місцевих доріг в межах 300 млн. грн. Щороку сума буде збільшуватися. Крім того, окремо передбачені кошти з державного бюджету на капітальний ремонт основних магістралей, серед яких – завершення ремонтних робіт доріг М-19 (Тернопіль-Кременець) та Н-02 (Тернопіль-Львів) та початок будівництва дороги Тернопіль-Хмельницький та об’їзної міста Тернопіль.