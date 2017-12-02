Ми продовжуємо нашу стратегію – зробити Тернопільщину екологічно чистою! – голова облради Віктор Овчарук

30 листопада, за участі голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука відбулося урочисте відкриття реконструйованих очисних споруд при Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації.

«Що стосується об’єкта в Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації, то за його допомогою щодоби можна очищати близько 150 кубічних метрів стоків. Очевидно, що раніше всі ці стоки осідали в підшкірних водах. Внаслідок цього у людей, які споживали таку воду, виникали проблеми зі здоров’ям. Але сьогодні ми бачимо втілення у життя проекту європейського рівня. Адже під час його будівництва було використано новітні технології та інноваційний підхід до роботи, а це 100% дасть змогу в подальшому запобігти виникнення надзвичайних ситуацій, санітарно-епідеміологічних ускладнень, попередити забруднення водоносних горизонтів, а також поліпшити природно-екологічне середовища у селищі» – наголосив очільник охорони здоров’я Володимир Григорович Богайчук.

Будівництво очисних споруд розпочалося 24 вересня 2016 року. Лікарня, 19 вересня 2016 року провела процедуру відкритих торгів, у яких переможцем став ВК «Природоохоронне підприємство «Екологія». Цей проект фінансувався з двох джерел, а саме з екологічного фонду Тернопільської області та обласного бюджету.

Головний лікар Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації Синоверський Любомир Васильович наголосив, що Більче-Золотецька вода має лікувальні властивості.

«За 70 років лікувальний заклад перетворився із сільської лікарні на великий оздоровчий комплекс. Більче-Золотецька обласна лікарня фізіотерапії та реабілітації – це провідний спеціалізований лікувально-профілактичний заклад Тернопільської області, який забезпечує надання висококваліфікованої медичної допомоги, проведення комплексного реабілітаційного та відновного лікування. У лікувально-оздоровча базу нашої лікарні входять: радонові та радоново-перлинні ванни, вихрові радонові ванни, сірководневі ванни, хвойні ванни, такох широко використовується Полтавський бішофіт у вигляді бішофітних ванн, що в поєднанні із фізіотерапевтичними процедурами, лікувальною фізкультурою, масажем, кліматотерапією є унікальним співвідношенням для відновлення функцій організму. Відповідно, наша вода також дуже корисна для воїнів. За 11 місяців поточного року в нас пройшли лікування понад 170 учасників АТО. Ця вода має властивість відновлювати кровопостачання і нервацію, а якраз з ними й пов’язані усі хвороби» – зазначив Любомир Васильович.

«Очисні споруди, роботу яких ми сьогодні урочисто відкриваємо, запрацювали завдяки співпраці голови райдержадміністрації, районної ради, голови обласної держадміністрації, обласної ради, депутатів Верховної Ради України. І важливо те, що результати такої співпраці є в усіх районах області. Завдячуючи таким, здається, незначним діям, покращиться екологія краю, а значить люди будуть здоровішими, не буде потреби у відкритті нових лікарень. Це свідчить про те, що ми продовжуємо нашу стратегію – зробити Тернопільщину екологічно чистою, » – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.