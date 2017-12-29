“Ми не святкуємо Новий рік – ми святкуємо, що вижили в старому”, – десять афоризмів з коментарями

29/12/2017 Розмір тексту:

«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)

“Ми не святкуємо Новий рік – ми святкуємо, що вижили в старому”

Остання твереза думка для багатьох перед першим тостом

“Найбільшу довіру відчуваєш до того, кого міцно тримаєш за горло”

Чи не в цім криється причина несподіваних результатів голосувань у Верховній Раді?

“Ідіотизм – дурість, додумана до кінця”

І, крім того, подана у вигляді офіційних документів

“Найглибші ріки течуть з найменшим шумом”

І з людьми – так само

“Новий рік – добра нагода забути деяких людей в старому”

Хотілося б. Але навряд чи вдасться…

“Скупого гроші дратують, а не заспокоюють”

Чи не тому серед наших депутатів стільки роздратованих індивідів?

“Хороші закони виникають з поганих звичаїв”

У нас ці поняття чудово уживаються і співіснують паралельно

“Не всіх, хто взяв, беруть”

Принцип діяльності наших антикорупційних органів

“Надія – це відстрочене розчарування”

А якщо відстрочка триває вже 26 років?

“Новий рік – єдиний день, коли дзвінку о 3-й ночі радієш більше, ніж о 10-й ранку”

А якщо раптом це затоплені вами сусіди?

Ігор Дуда