“Ми не святкуємо Новий рік – ми святкуємо, що вижили в старому”, – десять афоризмів з коментарями
«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)
“Ми не святкуємо Новий рік – ми святкуємо, що вижили в старому”
Остання твереза думка для багатьох перед першим тостом
“Найбільшу довіру відчуваєш до того, кого міцно тримаєш за горло”
Чи не в цім криється причина несподіваних результатів голосувань у Верховній Раді?
“Ідіотизм – дурість, додумана до кінця”
І, крім того, подана у вигляді офіційних документів
“Найглибші ріки течуть з найменшим шумом”
І з людьми – так само
“Новий рік – добра нагода забути деяких людей в старому”
Хотілося б. Але навряд чи вдасться…
“Скупого гроші дратують, а не заспокоюють”
Чи не тому серед наших депутатів стільки роздратованих індивідів?
“Хороші закони виникають з поганих звичаїв”
У нас ці поняття чудово уживаються і співіснують паралельно
“Не всіх, хто взяв, беруть”
Принцип діяльності наших антикорупційних органів
“Надія – це відстрочене розчарування”
А якщо відстрочка триває вже 26 років?
“Новий рік – єдиний день, коли дзвінку о 3-й ночі радієш більше, ніж о 10-й ранку”
А якщо раптом це затоплені вами сусіди?
Ігор Дуда
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