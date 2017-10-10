“Ми горді своєю минувшиною і тому непереможні, а нинішні герої – гідні спадкоємці бійців ОУН-УПА” – Віктор Овчарук

Привітав людей з вагомою для всієї країни датою та вшанував пам’ять полеглих борців за незалежність і голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Щиросердно вітаю із святом усіх, хто був дотичний до героїчної УПА, хто ціною власного життя виборював незалежність України. Родини борців за свободу нашої держави можуть пишатись своїми предками. Ми, за героїчну пожертву та відданість Україні, ніколи не забудемо наших героїв. Ми той народ, який показав світові свою волелюбність, власну гідність та відданість демократичним ідеалам. Попри бажання захланного, жорстокого та голодного агресора завоювати нас та стерти як націю ми довели, що суверенне, цивілізоване майбутнє дітей для нас не просто надважливе, за нього варто віддати власне життя та пам’ятати тих, хто це зробив. А нинішні герої – гідні спадкоємці дідів та прадідів, які боролись за незалежність України. Крізь роки пройшла жага наших людей до свободи. Ми горді своєю минувшиною, ми впевнені у нашому майбутньому, і тому ми – непереможні! – наголосив Віктор Овчарук.

Голова обласної ради вручив посмертні нагород сім’ям бійців ОУН-УПА, які віддали життя за Україну та долучився до висадження саду в селі Бишки, приуроченому 75-ій річниці створення української повстанської армії:

– Сьогодні ми недаремно висаджуємо сад та відзначаємо річницю заснування ОУН-УПА в селі Бишки, адже саме тут дух патріотизму та любові до України піднімав людей на боротьбу, неодноразово тут бували лідери ОУН-УПА, а мешканці села віддавали свої життя за свободу і незалежність. Доземний уклін цій землі, – зазначив Віктор Овчарук.

Голова обласної ради також розповів, що село Бишки Козівського району вважається столицею воюючої України і є центром Бишківської республіки, до якої належало п’ять районів і на території якої налічувалося до 12 тисяч воїнів УПА. Саме у Бишках знаходилась штаб-квартира генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.