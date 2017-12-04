Музиканти з різних країн світу зібрали в Тернополі аншлаг

04/12/2017 Розмір тексту:

Джазовий фестиваль «Jazz Bez» зібрав у Тернополі відомих музикантів з різних країн світу: Америки, Польщі, Данії, Німеччини, України. Охочих послухати якісну музику зібралося чимало. У Тернопільському обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка було ніде голці впасти.

На фестиваль «Jazz Bez» тернополяни завчасно розкупили всі квитки. Серед слухачів – чимало місцевих музикантів.

«Минулого року був у Львові на такому фестивалю, то це було настільки захоплююче. У Тернополі теж все відбувається на високому рівні. Вражає музика, імпровізація, стилі гри. Це велика насолода – побувати на таких фестивалях. Вони змушують далі розвиватися і рости», – каже тернополянин Ігор Барчук.

Фестиваль «Jazz Bez» проводять у різних українських містах: Києві, Сумах, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Тернополі, а також у багатьох польських містах. Організатори кажуть: мета фестивалю – привабити слухачів якісною музикою.

«На таких фестивалях ажіотаж відчувається практично в усіх містах. Ми обираємо лише найкращі твори, а також гурти високого рівня, щоб слухачам було цікаво. Також ми щоразу запрошуємо нових учасників, щоб тримати інтригу», – розповідає директор Міжнародного фестивалю «Jazz Bez» у Тернополі Олег Макогін.

У Тернополі фестиваль «Jazz Bez» проводять дванадцятий раз, на міжнародному рівні – сімнадцятий.

Софія Романська