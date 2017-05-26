“Мрія” розширює географію рейдерства на Тернопільщині, – нардеп

Після кількох сутичок у Городниці Гусятинського району, «тітушки», яких найняв агрохолдинг уже приїхали на Чортківщину. Новим епіцентром свавілля стало село Слобідка Джуринська, повідомляє інтернет-видання Тернополяни.

Про конфлікт між селянами і харківськими «гостями» ще напередодні знав Олег Барна. Такий висновок можна зробити із його посту у соціальній мережі, зроблений 24 травня:

«Вчора до мене звернулася керівник аграрного підприємства на Чортківщині Марія Горбаль щодо можливого протистояння між жителями, власниками земельних паїв с. Слобідка Джуринська та харківськими «братками» від «Мрії». Негайне реагування керівництва обласного управління УМВС, на моє усне звернення з даного приводу, та активність людей зробили подальші наміри представників «Мрії» безперспективними. Вдячний керівництву та працівникам поліції за професіоналізм. А людям я раджу тричі спершу подумати, кому здавати в оренду свою землю. Свій, до свого, по своє», – пише нардеп.

Попри «реагування» Олега Барни, сутичка таки відбулася. Але харків’яни мали би уже зрозуміти, що громади сіл на Тернопільщині зовсім не пасивні і добре можуть дати відсіч, захищаючи свою землю. Так сталося і в Слобідці Джуринській.

«У вівторок 23 травня харківські тітушки разом із агрохолдингом «Мрія» намагались силою відвоювати земельні паї на території Чортківського району в с. Слобідка Джуринська. Жителі всього села, разом ставши на захист своєї землі, змогли зробити те, чого не може зробити обласна влада. Чужинців було прогнано. Чи повторяться спроби захвату і чи відреагують на таке свавілля, в рідному для голови ОДА районі, обласні очільники покаже час», – повідомив на своїй сторінці у соцмережі користувач Степан Чортківський.

Рейдерські «гастролі» «Мрії» продовжуються. Заручившись допомогою «умілих» охоронців компанії «Легіон», які у Тернополі побили добровольця АТО та запевняли очільника поліції Олександра Богомола і голову ОДА Степана Барну, що діятимуть в межах закону – агрохолдинг продовжує свій «наступ» на селян. Очевидно, звиклі до методу залякування «господарі» не чекали, що їм гідно дадуть відсіч справжні власники землі.