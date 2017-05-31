“Мрія” подала на мешканців села Цигани до суду, а представники холдингу на засідання навіть не з’являються. ВІДЕО

Як пише інтернет-видання Тернополяни, сюди їх привів позов від компанії «Мрія» стосовно договорів оренди землі. Припинивши співпрацю із селянами ще у 2014 році, агрохолдинг тепер хоче повернути собі паї.

– Наше село співпрацювало з «Мрією» дуже давно, спочатку конфліктів не було, вони давали зерно, все у нас було нормально. Останній договір у нас був зареєстрований у 2009 році, він дійсний 5 років, пройшло 5 років – ніхто до нас не звертається, не приїжджає. Приїхала представник від «Мрії», зібрала збори, сказали що не будуть продовжувати, потім сказали, що будуть продовжувати. Люди не знали що робити. До нас звернулися із Борщівської аграрної компанії, нам підійшли умови і люди попідписували договори, – говорить Ольга Савчик.

Жінка також розповідає, що у 2016 році мешканцям села прийшли листи, про судову справу за ініціативою «Мрії». Аргументують це тим, що вони розсилали на село листи про продовження співпраці і у разі незгоди люди мали відповісти у термін 30 днів. Проте пані Ольга наголошує, що пайовиків у селі «Мрія» мала близько 300, відповідно, стільки листів мало прийти, проте усі імовірні отримувачі кажуть, що такого не було.

– Ми прийшли сьогодні сюди, щоб компанія «Мрія» з нами не співпрацювала, ми маємо Борщівську аграрну компанію, є «Агропродсервіс», тобто село розділене на дві компанії, які нормально працюють, допомагають людям, обробляють землю і розраховуються завжди. «Мрія центр» до нас не приходила, ці компанії ми знаємо уже третій рік, аж тепер «Мрія центр» з’явилася, бо хоче землі. Вибачте, ви нам зараз не потрібні, де ви були до цієї пори? – говорить мешканець села Цигани Микола Коваль.

– Справа в тому, що та «Мрія» вже нас замучила страшно, не мають ні тракторів, ні комбайнів, нічого не мають, ввійшла в ті кредити. Представників їх ми жодного не бачили, хто вони, де вони знаходяться. А якщо чесно, то вони нам просто заважають, – пояснює Іван Михайлюк.

– В Борщівській аграрній компанії моя сім’я має три паї. Роботою ми їх задоволені, тому що вчасно виплачують нам орендну плату, зерно якісне і у нас друга агрофірма працює, мої старенькі сусіди ними теж задоволені – зерно до хати привозять, у мішках. Я хочу подякувати Борщівській аграрній компанії, оскільки я – працівник бібліотеки, держава зараз дуже погано піклується про комплектування фондів бібліотек, я просила і мені допомогли: на 2 тисячі гривень придбали нову літературу для бібліотеки, сучасну, українську, і для дорослих читачів, і для дітей. У нас в селі йде ремонт церкви, фактично, за рахунок села. Та сума, яку нам дала Борщівська аграрна компанія – нам зменшить витрати з нашої кишені, – розповідає Наталія Склярчук.

Нещодавно у селі організували збори, щоб розібратися у ситуації, запросили усі зацікавлені сторони. Мешканці Циган зібралися, приїхали представники двох компаній, які сьогодні мають договори, а представників «Мрії» так і не дочекалися.

Не з’явилися адвокати «Мрії» і на суд, до того ж, уже не вперше. Люди нарікають, що у своєму поважному віці мусять їздити, витрачати час і здоров’я. Окрім того, у селі є й пайовики, на яких подали в суд, а вони не мають фізичної можливості з’явитися.

Видається, що «Мрія» зумисне намагається «вимучити» пайовиків, аби вони здалися і віддали їм землю. Але люди вдруге на ті ж граблі не наступатимуть і запевняють, що не хочуть мати справ з цією фірмою.