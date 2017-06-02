“Мрія” пішла війною проти своїх колишній пайовиків, – відомий гуморист Гриць Драпак. ВІДЕО

Через два роки після закінчення договорів “Мрія” подала на селян у суд, бо нібито мали намір продовжити договори, хоча про це і не попередили. Тепер мешканці Циган змушені оббивати пороги суду, а серед них є і літні люди, яким вже важко пересуватися, як наприклад, тесть відомого гумориста Гриця Драпака, пише видання Тернополяни.

– У мене тесть проживає у Борщівському районі, село Цигани, йому зараз 83 роки і проблема дуже велика, бо діда тягають в суди, по-перше, йому важко пересуватися, це старша людина, це завдає багато мороки. Людина віддала свої паї чесно, тепер перейшов у другу фірму, тому що йому там ніхто попередження не давав, ніяких письмових паперів не було, що продовжують договір оренди. Я свідок, я допомагаю йому з усіма паперами. Люди їх («Мрії» – авт.) просто не хочуть. Це непорядні люди, які хочуть на чиїмсь горбу заробити, – обурюється Гриць Драпак.

Окрім того артист зауважує, що суди займають багато часу, якого у працьовитих людей із села і так небагато. Окрім того, наше суспільство не є юридично грамотним, а про те, що мешканці сіл не мають коштів на адвокатів – взагалі мови немає.

– Я думаю правоохоронні органи повинні мають втрутитися в міру своїх посадових обов’язків. Вони повинні прийти і сказати: Хлопці, не лізьте, не чіпайте. А вони («Мрія» – авт.) так: один суд програють – подають у другий, апеляції, ті інстанції і ті інстанції, а в людей – морока, людям голова болить. А їм треба працювати, бо як не будуть працювати – не будуть мати що їсти, – говорить артист.

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