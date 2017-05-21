“Мрія” перешкоджає людям розпоряджатися своєю землею? ФОТО, ВІДЕО

Представники псевдогіганта аграрної сфери, які уже давно не показують результативності, намагаються обманом повернути собі право оренди, пише видання Тернополяни.

Подібні випадки зафіксовані і у Гусятинському, Монастириському та Бачацькому районах. Повідомлення про факти беззаконня щодо людських паїв з кожним все більшає.

Для блокування укладення договорів пайовиків з новими орендарями представники «Мрії» вирішили використати одного з державних реєстраторів, офіс якого є у Монастириськах. Обурені селяни та власники земельних паїв прийшли у цю структуру, аби розібратися з чиєї вини вони не можуть віддати в оренду свою землю. На місце виїхали і правоохоронці, які зафіксували даний випадок.

У компанії «Мрія» були договори оренди з людьми, які діяли з 2010 по 2015 рік. Після завершення дії цих договір, Борщівська аграрна компанія заключила угоди на ці ж землі, з цими ж людьми та вже третій рік провадить законну діяльність. У 2016 році «Мрія» вирішила повернути собі землі і для цього звернулася у Мін’юст зі скаргою про те, що вони колись нібито хотіли відновити право оренди, компанія почала надавати листи, у яких власники землі просити продовжити оренду, але насправді ці листи підроблені як і поштові відомості щодо їх надсилання.

На засідання комісії Мін’юсту представники «Мрії» принесли лише договори оренди, які закінчилися ще у 2015 році. Не дивлячись на повне беззаконня, комісія прийняла рішення на користь «Мрії» у той самий день. У той же час, власники проти, щоб їх землею розпоряджалися без їх волі і відома, тому подали документи щодо заборони внесення змін у реєстр. Строк дії таких заборон 10 робочих днів. Мін’юст бачачи ці заборони, все одно відміняє права оренди Борщівської аграрної компанії. Найбільше дивує той факт, що звернення від людей щодо заборони і рішення про скасування права оренди борщівської компанії прийнято в один день. У деяких випадках навіть складається ситуація, коли спочатку була прийнята відміна договору, а потім зареєстровано скаргу людини, чого в принципі бути не повинно.

– 13 травня відбулася відміна права оренди, а 16 травня невідомі представники від агрохолднигу «Мрія», які прийшли як представники компанії «Подільське угіддя», принесли документи на реєстрацію права оренди з цими ж громадянами, на їх землі і при цьому підклали договори, які були укладені між громадянами і «Мрія центр» та які є недійсними уже 2,5 роки. Реєстратори приймають ці документи, не дивлячись на те, що звертається взагалі «Подільське угіддя», беруть протерміновані договори від «Мрія центр» і вносять ці заявки до реєстру, у зв’язку із тим, що ця заявка є у реєстрі, 30 днів ми не можемо внести своє право оренди і ніхто інший не може нічого зробити, – пояснює юрист Борщівської аграрної компанії Уварова Юлія.

Власники ж землі категорично не хочуть мати справу із «Мрією», яка окрім всього, платила дуже низьку орендну плату, не ринкову.

– На основі неправдивих даних реєстратор вносить зміни у реєстр, цей реєстр блокується і дійсні власники, які володіють цією землею, які дійсно уповноважені укладати договори оренди – фактично не можуть скористатися договорами, зареєструвати їх належним чином, тому що реєстратор своїми діями заблокував їм доступ. Це перший крок, щоб у подальшому зареєструвати ці договори і заволодіти цією землею і нею користуватися. За законом реєстратор зобов’язаний отримати копію, оригінал документів та пересвідчитися у справжності підписів, змісті документів. Тому власники земельних ділянок уже подали заяву до поліції щодо перевищення реєстратором своїх службових обов’язків, – додала Юлія Уварова.

Окрім того, власники земель оскаржили і рішення Мін’юсту щодо скасуванні оренди Борщівській аграрній компанії. Люди обурені тими методами, які використовує агрохолдинг, беручи на себе право розпоряджатися чужим майном. Громадяни налаштовані відстоювати свою правду у суді і не збираються відступати.