“Мрія” перешкоджає людям розпоряджатися своєю землею? ФОТО, ВІДЕО

21/05/2017 0
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У Борщівському районі місцева аграрна компанія зіштовхнулася із повним беззаконням та неправомірними методами агрохолдингу «Мрія».

Представники псевдогіганта аграрної сфери, які уже давно не показують результативності, намагаються обманом повернути собі право оренди, пише видання Тернополяни.

Подібні випадки зафіксовані і у Гусятинському, Монастириському та Бачацькому районах. Повідомлення про факти беззаконня щодо людських паїв з кожним все більшає.

Для блокування укладення договорів пайовиків з новими орендарями представники «Мрії» вирішили використати одного з державних реєстраторів, офіс якого є у Монастириськах. Обурені селяни та власники земельних паїв прийшли у цю структуру, аби розібратися з чиєї вини вони не можуть віддати в оренду свою землю. На місце виїхали і правоохоронці, які зафіксували даний випадок.

У компанії «Мрія» були договори оренди з людьми, які діяли з 2010 по 2015 рік. Після завершення дії цих договір, Борщівська аграрна компанія заключила угоди на ці ж землі, з цими ж людьми та вже третій рік провадить законну діяльність. У 2016 році «Мрія» вирішила повернути собі землі і для цього звернулася у Мін’юст зі скаргою про те, що вони колись нібито хотіли відновити право оренди, компанія почала надавати листи, у яких власники землі просити продовжити оренду, але насправді ці листи підроблені як і поштові відомості щодо їх надсилання.

На засідання комісії Мін’юсту представники «Мрії» принесли лише договори оренди, які закінчилися ще у 2015 році. Не дивлячись на повне беззаконня, комісія прийняла рішення на користь «Мрії» у той самий день. У той же час, власники проти, щоб їх землею розпоряджалися без їх волі і відома, тому подали документи щодо заборони внесення змін у реєстр. Строк дії таких заборон 10 робочих днів. Мін’юст бачачи ці заборони, все одно відміняє права оренди Борщівської аграрної компанії. Найбільше дивує той факт, що звернення від людей щодо заборони і рішення про скасування права оренди борщівської компанії прийнято в один день. У деяких випадках навіть складається ситуація, коли спочатку була прийнята відміна договору, а потім зареєстровано скаргу людини, чого в принципі бути не повинно.

– 13 травня відбулася відміна права оренди, а 16 травня невідомі представники від агрохолднигу «Мрія», які прийшли як представники компанії «Подільське угіддя», принесли документи на реєстрацію права оренди з цими ж громадянами, на їх землі і при цьому підклали договори, які були укладені між громадянами і «Мрія центр» та які є недійсними уже 2,5 роки. Реєстратори приймають ці документи, не дивлячись на те, що звертається взагалі «Подільське угіддя», беруть протерміновані договори від «Мрія центр» і вносять ці заявки до реєстру, у зв’язку із тим, що ця заявка є у реєстрі, 30 днів ми не можемо внести своє право оренди і ніхто інший не може нічого зробити, – пояснює юрист Борщівської аграрної компанії Уварова Юлія.

Власники ж землі категорично не хочуть мати справу із «Мрією», яка окрім всього, платила дуже низьку орендну плату, не ринкову.

– На основі неправдивих даних реєстратор вносить зміни у реєстр, цей реєстр блокується і дійсні власники, які володіють цією землею, які дійсно уповноважені укладати договори оренди – фактично не можуть скористатися договорами, зареєструвати їх належним чином, тому що реєстратор своїми діями заблокував їм доступ. Це перший крок, щоб у подальшому зареєструвати ці договори і заволодіти цією землею і нею користуватися. За законом реєстратор зобов’язаний отримати копію, оригінал документів та пересвідчитися у справжності підписів, змісті документів. Тому власники земельних ділянок уже подали заяву до поліції щодо перевищення реєстратором своїх службових обов’язків, – додала Юлія Уварова.

Окрім того, власники земель оскаржили і рішення Мін’юсту щодо скасуванні оренди Борщівській аграрній компанії. Люди обурені тими методами, які використовує агрохолдинг, беручи на себе право розпоряджатися чужим майном. Громадяни налаштовані відстоювати свою правду у суді і не збираються відступати.

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