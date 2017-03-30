МОЗ заборонило ряд популярних противірусних препаратів

30/03/2017 Розмір тексту:

У результаті спеціальних досліджень було виявлено, що майже всі противірусні препарати шкодять здоров’ю. Лікарі радять їх самовільно не використовувати, а звертатися за кваліфікованою допомогою. Оскільки грип і ГРВІ страшні ускладненнями.

Міністерство охорони здоров’я України просить не використовувати під час лікування ГРВІ і грипу антибіотики, противірусні препарати окрім озельтамівіру та занамівіру. Також експерти Міністерства виявили шкідливими всі «сиропи від кашлю», ефективність різноманітних льодяників від болю в горлі теж не доведена.

«Самолікування може дуже сильно зашкодити здоров’ю, зіпсувати імунітет. Тому краще цим не займатися, особливо якщо мова йде про дітей. ГРВІ може ускладнюватися бронхітом, пневмонією. Тому наказ від МОЗ стане основою для нових протоколів лікування. Лікарі будуть виписувати пацієнтам лише рекомендовані Міністерством препарати, список яких значно вужчий за той, яким нині користуються», – каже лікар-епідеміолог Світлана Маціпура.

За результатом міжнародних досліджень, шкідливими є також імуностимулятори. Вони не дають позитивного ефекту і знижують опірність організму до захворювань. Також імуностимулятори протипоказані малим дітям. При лікуванні складних випадків жителям краю радять консультуватися з кількома спеціалістами.