Моя нова поліція: як “покарали” екс-даішників за побори на дорозі

23/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільський водій, який зафіксував на відео та фото, як колишні “ДАІшніки”, а тепер “Нова патрульна поліція” брали хабар хлібом, викликали в ГУ Нацполіції області для надання свідчень.

Сьогодні 23 червня о 10:00 водій, який зафіксував на відео та фото, як колишні “ДАІшніки”, а тепер “Нова патрульна поліція” повернулися до збору поборів на дорогах, давав свідчення в поліції.

Як каже водій, зібраних матеріалів для того, аби притягнути екс-ДАІшніків до відповідальності правоохоронцям мало, пише “20 хвилин”.

– Протягом двох годин мені слідчий роз’яснював, що для того, аби довести, що гроші в посвідчення — хабар, хліб – хабар, я мав би весь час стояти біля так званих “правоохоронців” і записувати все це на відео крупним планом, знімаючи передачу коштів та хліба, – розповідає водій Василь. – В іншому випадку все це — моя суб’єктивна думка, фантазія і взагалі — це наклеп на чесну та порядну людину.

Також він додав, що правоохоронці йому повідомили, що усі відповідні “виховні” роботи з екс-ДАІшніками уже провели.

Нагадаємо, що у ГУНП в Тернопільській області 19 червня повідомили, що мешканці Тернопільщини у соцмережах оприлюднили інформацію про те, що двоє поліцейських Зборівського відділення поліції займалися поборами на дорозі. За цим фактом розпочали службове розслідування.

Дана справа викликала широке обговорення у соцмережах. Тернополяни впізнали на фотографіях екс-ДАІшніків, які з них вимагали хабарі ще у 2012 році. Зокрема, як 14 червня “екс-ДАІшники” займалися поборами на львівській трасі, що біля Зборова.