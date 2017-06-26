Моя нова поліція: як “покарали” екс-даішників за побори на дорозі
Тернопільський водій, який зафіксував на відео та фото, як колишні “ДАІшніки”, а тепер “Нова патрульна поліція” брали хабар хлібом, викликали в ГУ Нацполіції області для надання свідчень.
Сьогодні 23 червня о 10:00 водій, який зафіксував на відео та фото, як колишні “ДАІшніки”, а тепер “Нова патрульна поліція” повернулися до збору поборів на дорогах, давав свідчення в поліції.
Як каже водій, зібраних матеріалів для того, аби притягнути екс-ДАІшніків до відповідальності правоохоронцям мало, пише “20 хвилин”.
– Протягом двох годин мені слідчий роз’яснював, що для того, аби довести, що гроші в посвідчення — хабар, хліб – хабар, я мав би весь час стояти біля так званих “правоохоронців” і записувати все це на відео крупним планом, знімаючи передачу коштів та хліба, – розповідає водій Василь. – В іншому випадку все це — моя суб’єктивна думка, фантазія і взагалі — це наклеп на чесну та порядну людину.
Також він додав, що правоохоронці йому повідомили, що усі відповідні “виховні” роботи з екс-ДАІшніками уже провели.
Нагадаємо, що у ГУНП в Тернопільській області 19 червня повідомили, що мешканці Тернопільщини у соцмережах оприлюднили інформацію про те, що двоє поліцейських Зборівського відділення поліції займалися поборами на дорозі. За цим фактом розпочали службове розслідування.
Дана справа викликала широке обговорення у соцмережах. Тернополяни впізнали на фотографіях екс-ДАІшніків, які з них вимагали хабарі ще у 2012 році. Зокрема, як 14 червня “екс-ДАІшники” займалися поборами на львівській трасі, що біля Зборова.
Слава, знаменитість, інтерв'ю газетам, спалахи фотокамер… Мені вручають ключі від міста Зборова, Гейко та Корнатий уро…
Опубліковано Nem Nemezis 23 червня 2017 р.
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Коментарі (2)
наталя25/06/2017
а ти проявив себе в ато чи сидиш в компі і граєш ігри
Человек24/06/2017
А що Ви “Nem Nemezis” хотіли, що пацанам, яким дали кусок хліба “Шили” хабар або корупцію….. починай з себе йди в АТО і там прояви себе…. П.С. це все Ваші домисли, тим більше, як відомо, водій дав покази що він продав булочки.