“Мова – це національна безпека і жодних компромісних рішень бути не може”, – Михайло Головко

– Нарешті за 27 років української незалежності парламент дозрів до того, щоб обговорювати та ухвалювати закон про державну мову. Ми пам’ятаємо ті події 2012-го року, коли на догоду Путіну у цій сесійній залі з бійками «нагинали» опозицію та приймали мовний закон «Ківалова-Колесніченка», який пропагував знищення української мови. Ніхто інший, як ми свободівці, у 2013 році зареєстрували мовний закон № 5669, який сьогодні саме і представляємо. Адже наша мета – захистити українську мову, утвердити її для того, щоб українці могли навчатися рідною мовою, розвиваючи її. Недаремно українська нація виходила на мовний майдан, зокрема мій друг, герой Небесної Сотні Олександр Капінос, який голодував 14 днів, – зауважив Михайло Головко.

Зазначимо, що 23 лютого 2014 року закон «Ківалова-Колесніченко» був скасований, проте спікер парламенту Турчинов, який виконував обов’язки Президента України, не підписав це рішення.

Упродовж 4 років за дорученням голови партії Олега Тягнибока ВО «Свобода» боролася, збираючи підписи депутатів, щоб подати звернення до Конституційного суду.

– Ми 4 роки захищали та відстоювали право на скасування цього закону і сьогодні він, на щастя, не функціонує. Це наша заслуга. Основний закон щодо статусу мови, прописаний у Конституції України Ст. 10 від 1999 року, тому свій закон «Про функціонування української мови як державної та про застосування інших мов в Україні», зареєстрований у 2013 році, ми розробляли разом із представниками партій «Удар» і «Батьківщина». У цей документ закладені такі основні стратегічні цілі: утвердження української мови, її забезпечення як державної на всій території України та у всіх сферах публічного життя. Ми розуміємо, що наш закон є найкращим варіантом, проте очікуємо на ваші поправки та пропозиції, – зазначив нардеп.

В Україні для ухвалення пропонують ще один мовний закон № 5670Д.

– Я би хотів наголосити на тому, що закон № 5670Д перетягує основні положення попереднього «Ківалова-Колесніченка», адже він передбачає таке: «статус української мови як єдиної державної мови не може бути підставою для заперечення мовних прав і потреб осіб, що належать до національних меншин», «навчання мовами національних меншин», «мова національних меншин в медіа та галузі культури виводиться на загальнонаціональний рівень». Так Колісниченко нині аплодує вам, бо навіть він до такого не додумався. Невже книговидання та електронні системи повинні бути іншими мовами – це підрив функціонуння державної мови, – вважає свободівець.

Також народний депутат висловив свою позицію щодо навчання в Україні мовами ЄС.

– До речі, Велика Британія виходить з цього союзу тому англійська мова не є мовою ЄС. З таким успіхом скоро на Закарпатті українці будуть угорською мовою дисертації захищати, а на Буковині – румунською. Настане впровадження російської мови як другої державної. Ми втратили Крим, бо там не було української мови, там лунала мова ворога. Ми забули прислів’я римлян: «Чия мова – того і влада». Ми ігноруємо цитату Путіна про те, що їхні кордони закінчуються там, де закінчується вживання російської мови. На жаль, під хорошими гаслами нам можуть впровадити ці підступні терміни. Адже Москва веде війну, щоб нав’язати нам свою мову та церкву, роздають паспорти та втручаються у наші внутрішні справи. Тому нам потрібен закон, який стане інструментом у боротьбі з ворогом. Закликаю вас підтримати наш ключовий закон, який захищатиме розвиток української мови, бо без рідного слова не може існувати держава: перебуваючи в окупації, нас об’єднувала лише.