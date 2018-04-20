Мотоцикліст потрапив в реанімацію після зіткнення з деревом

20/04/2018 Розмір тексту:

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом ноги та з мозковою комою до лікарні бригада швидкої госпіталізувала чоловіка. Двадцятитрьохлітній житель Борщівського району ушкодження отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 19 квітня близько сьомої ранку на автодорозі Тернопіль-Скалат-Гусятин-Борщів-Жванець. При виїзді на місце аварії працівників поліції стало відомо, що потерпілий, керуючи мотоциклом марки VIPER-2000, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де його занесло і він врізався у дерево.

Чоловік у реанімації. В нього відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.