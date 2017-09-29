Моторошне вбивство на Тернопільщині: у поліції розповіли деталі. ВІДЕО

29/09/2017 0
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У Настасові Тернопільського району п’яний чоловік до смерті забив палицею свою співмешканку. 

Жертва – 62-річна уродженка сусідньої держави.

Подробиці – у сюжеті TV-4.

 

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