Моторошне вбивство на Тернопільщині: у поліції розповіли деталі. ВІДЕО
29/09/2017 0
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У Настасові Тернопільського району п’яний чоловік до смерті забив палицею свою співмешканку.
Жертва – 62-річна уродженка сусідньої держави.
Подробиці – у сюжеті TV-4.
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