Московський піп відмовився відспівати померлу від раку дитину, бо вона була хрещена в українській церкві

04/09/2018 Розмір тексту:

У селі Озеро Ківерцівського району Волинської області священик УПЦ МП відмовився похоронити дев’ятирічну ромську дівчинку, яка померла від раку. Свою відмову духівник пояснив тим, що дитина була хрещена у церкві УПЦ Київського патріархату, відтак і обряд поховання, на його думку, має відбуватись у цій же церкві.

Як інформує місцеве видання ВолиньPost, місцевих ромів обурило таке ставлення священика.

«Де вона хрестилася – там, каже, хай і проводять обряд. Це неправильно. Немає різниці українська чи російська церква – усі ми перед Богом. Священика не треба за це карати, бо всяке буває», – розповіла бабуся померлої Ганна Чужук.

Натомість у Московському патріархаті переконані, що все зробили правильно, бо відспівати представника іншої конфесії не мають права.

«Все це тому, що УПЦ і УПЦ КП – різні конфесії. Так само і в інших конфесіях. В Римо-католицькій церкві не відспівують представників, наприклад, Християн Віри Євангельської, а в Українській греко-католицькій церкві не відспівують представників церкви Свідків Єгови. Попри те, як ці ситуації завжди подаються інформаційно, ця практика є абсолютно нормальною для людей, які є вірними тієї чи іншої конфесії. Взагалі це є нормою, коли людину відспівують там, де вона була охрещена», – розповів голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ МП Олег Точинський.

Іншу думку має декан Ківерцівського району УПЦ КП протоієрей Іван Семенюк.

«Я скажу в першу чергу як людина: я співчуваю батькам, я співчуваю односельчанам. І, повірте мені, я не ділю нікого. Є свої канони, є свої правила, але, щоб відмовитися хоронити, повинна бути причина. І тут канонічність ні до чого, тим більше, що ми скоро будемо єдиною церквою. А як потім відповідати перед самим собою і перед Богом?», – зазначив Іван Семенюк.

У середу, 5 вересня, дівчинку відспіває священик УПЦ КП із сусіднього села.