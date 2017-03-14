Московський піп самовільно захопив будинок на Тернопільщині

14/03/2017 0
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Громада села Котюжин в Збаразькому районі Тернопільської області намагається відвоювати у московського батюшки самовільно захоплений будинок біля церкви.

Як повдіомляє Погляд, батюшка самотужки там прописався, поміняв замки на дверях та обмежує доступ громади (безпосереднього власника) до їх майна.

Члени релігійної громади звернулися до правоохоронних органів за допомогою у повернені їхнього будинку.

Нагадаємо, що віднедавна громада села Котюжин розпочали богослужіння новоутвореної церкви УПЦ КП.

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