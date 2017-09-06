Московський патріархат намовляє ОБСЄ проти громади села Котюжини використовуючи дітей

06/09/2017 Розмір тексту:

5 вересня купка прихильників Московського патріархату з Котюжин Збаразького району зустрілася з представниками моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

У ході зустрічі віряни та священик Московського патріархату вкотре поскаржилися на своїх односельчан, які практично одностайно покинули московську церкву та перейшли до української. На цей раз у своїх звинуваченнях церковні боси вдалась до абсурдних наклепів, використавши в своїх інтересах неповнолітніх дітей довірливих вірян УПЦ МП, заявивши про тиск на них з боку їх однолітків. Чи вдалося московським попам зовсім одурманити європейських спостерігачів дізнаємося вже згодом, із засідань Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, які стартують 11 вересня у Варшаві.

Доволі цікаво, враховуючи те, що головним завданням ОБСЄ в Україні є сприяння мирному врегулюванню конфлікту на Сході України та фіксація фактів збройної агресії Російської Федерації проти України. Основною причиною відволікання уваги ОБСЄ від війни на Сході залишаються скарги Московського Патріархату на вірян, які бажають покинути залежну від РПЦ церкву та перейти до української.