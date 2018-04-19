Московського попа з Тернопільщини нагородили за роботу з «зеками» в окупованому Криму

19/04/2018 Розмір тексту:

У Сімферополі 17 квітня проходив навчальний семінар «Особливості спільної діяльності духівництва та працівників кримінально-виконавчої системи (КВС) у сфері виправлення, ресоціалізації та духовно-моральної просвіти підозрюваних, обвинувачених і засуджених, які утримуються у виправних установах та у СІЗО».

На цьому заході уродженця Тернопільщини митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря нагородили медаллю Синодального відділу Російської Православної Церкви (РПЦ) з в’язничного служіння святої великомучениці Анастасії Узорішительниці I ступеня.

Оголосив наказ і вручив нагороду вікарій Патріарха РПЦ Кирила, голова зазначеного відділу єпископ Красногорський Іринарх.

У формулюванні до нагороди зазначається: «За віру, милосердя і внесок у розвиток в’язничного служіння РПЦ, зміцнення взаємодії між церквою та Федеральною службою виконання покарань по республіці Крим і місту федерального значення Севастополю, а також благословенні архіпастирські труди з відкриття в’язничних храмів в установах КВС на церковно-канонічній території Сімферопольської кафедри та організацію душпастирювання над особами, які перебувають у місцях позбавлення волі».

Як відомо, митрополит Лазар (Швець) є уродженцем села Комарин Кременецького району, деякий час був насельником Свято-Духівського скита Почаївської Лаври, очолював Тернопільську єпархію УПЦ МП. Не зважаючи на співпрацю з окупаційною владою Криму, військовими структурами та спецслужбами Російської Федерації, владика Лазар залишається постійним членом священного синоду УПЦ МП.

Нагадаємо, торік владика Лазар похвалився співпрацею з російськими окупантами та ФСБ.