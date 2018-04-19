Московського попа з Тернопільщини нагородили за роботу з «зеками» в окупованому Криму
У Сімферополі 17 квітня проходив навчальний семінар «Особливості спільної діяльності духівництва та працівників кримінально-виконавчої системи (КВС) у сфері виправлення, ресоціалізації та духовно-моральної просвіти підозрюваних, обвинувачених і засуджених, які утримуються у виправних установах та у СІЗО».
На цьому заході уродженця Тернопільщини митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря нагородили медаллю Синодального відділу Російської Православної Церкви (РПЦ) з в’язничного служіння святої великомучениці Анастасії Узорішительниці I ступеня.
Оголосив наказ і вручив нагороду вікарій Патріарха РПЦ Кирила, голова зазначеного відділу єпископ Красногорський Іринарх.
У формулюванні до нагороди зазначається: «За віру, милосердя і внесок у розвиток в’язничного служіння РПЦ, зміцнення взаємодії між церквою та Федеральною службою виконання покарань по республіці Крим і місту федерального значення Севастополю, а також благословенні архіпастирські труди з відкриття в’язничних храмів в установах КВС на церковно-канонічній території Сімферопольської кафедри та організацію душпастирювання над особами, які перебувають у місцях позбавлення волі».
Як відомо, митрополит Лазар (Швець) є уродженцем села Комарин Кременецького району, деякий час був насельником Свято-Духівського скита Почаївської Лаври, очолював Тернопільську єпархію УПЦ МП. Не зважаючи на співпрацю з окупаційною владою Криму, військовими структурами та спецслужбами Російської Федерації, владика Лазар залишається постійним членом священного синоду УПЦ МП.
Нагадаємо, торік владика Лазар похвалився співпрацею з російськими окупантами та ФСБ.
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