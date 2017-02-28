Московські попи зводять наклепи на мешканців Тернопільщини

27/02/2017 Розмір тексту:

З початком Великого посту московські священики і їхні кишенькові писаки з «Спілки православних журналістів» не соромились оббріхувати мешканців села Кинахівці Збаразького району, які 25 лютого мирно зібрались у місцевому клубі щоб вирішити чи переходити їхній релігійній громаді з Московського у Київський патріархат.

Офіційні сайти УПЦ МП та її Тернопільської єпархії впродовж усіх вихідних зчинили брехливий лемент про спроби силового захоплення храму і тиск з боку «Правого Сектору», активістів якого у ті дні в селі не було і близько.

В той же час, на заклик московських батюшок з понад 250 жителів Кинахівців біля храму 25 лютого зібралось лише близько 20 вірян, більшість з яких із сусіднього села Бутин, котрі до будівництва і утримання храму Св. Апостолів Петра і Павла не мають жодного відношення. Про це обмовився і московський батюшка на невдало скомпільованому відео з «велелюдного» хресного ходу довкола церкви, яке опублікував сайті УПЦ МП.

Допоки в селі Кинахівці триває церковний референдум, московські попи за допомогою мешканців з інших сіл намагаються втримати храм під своїм контролем, не впускаючи до нього місцевих жителів, котрі його збудували.