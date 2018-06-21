Московські попи з Почаївської Лаври обороняються від українців собаками? ФОТО

21/06/2018 Розмір тексту:

Після заяв про можливе повернення Почаївської Лаври українській церкві, тамтешні московські попи посилили охорону святині за допомогою… собак!

Попередження про охорону території Лаври собаками розмістили на огорожі саду монастиря.

Крім собак, Почаївську Лавру, котра поки що належить московській церкві, також обороняє від українців козацька охорона, яка нещодавно не впустила на територію паломників, що приїхали до Почаєва помолитись за створення Єдиної Православної Церкви, незалежної від Москви. Тоді «козачків» налякав український прапор в руках одного з вірян.

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