Московські попи з Почаєва звозять до Києва “тітушок”?

01/10/2018 Розмір тексту:

Представники православної церкви Московського патріархату звозять до Києва тітушок, щоб ті пікетували будівлі, де оселилися уповноважені Вселенського митрополита Варфоломія.

Таку інформацію з посиланням на власні джерела розповсюдив волонтер Роман Сініцин.

Біля Почаївської лаври на Тернопільщині журналісти 24 Каналу помітили мікроавтобуси, в яких мають везти людей до Києва. Люди кажуть, їдуть нібито захищати Києво-Печерську лавру від радикалів. Тим часом, до Почаївської лаври також скликають парафіян. Митрополит Почаївський Володимир навіть оприлюднив звернення, у якому просить у людей фізичної підтримки.