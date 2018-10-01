Московські попи з Почаєва звозять до Києва “тітушок”?

01/10/2018 0
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Представники православної церкви Московського патріархату звозять до Києва тітушок, щоб ті пікетували будівлі, де оселилися уповноважені Вселенського митрополита Варфоломія.

Таку інформацію з посиланням на власні джерела розповсюдив волонтер Роман Сініцин.

Біля Почаївської лаври на Тернопільщині журналісти 24 Каналу помітили мікроавтобуси, в яких мають везти людей до Києва. Люди кажуть, їдуть нібито захищати Києво-Печерську лавру від радикалів. Тим часом, до Почаївської лаври також скликають парафіян. Митрополит Почаївський Володимир навіть оприлюднив звернення, у якому просить у людей фізичної підтримки.

Тут така справа. Важлива і потребує резонансу.Вчора керівники відділів безпеки УПЦ МП (ага, у них є своя служба…

Опубліковано Ромою Сініциним Субота, 29 вересня 2018 р.

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