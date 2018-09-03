Московські попи відхрещуються від скандалу з футболками

03/09/2018 Розмір тексту:

В Українській православній церкві (Московського патріархату) відреагували на появу в мережі інтернет фотографій учасників хресної ходи, організованої Кам’янець-Подільською єпархією УПЦ (МП) в футболках з написами: “Приготуйтеся до війни”.

Про це повідомляє Релігійна правда.

“Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: “я силен”. Ці слова є цитатою з книги пророка Йоіла 3,9-10 і не містять нічого кримінального, навіть з точки зору правоохоронців, які супроводжували Хресну Ходу від першого дня до останнього”, — цитує представника Кам’янець-Подільської єпархії протоєрея Тараса Забудька офіційний сайт УПЦ (МП).

У церкві кажуть, що “у ряді релігійних ЗМІ намагаються дискредитувати вірян Української православної церкви (Московського Патріархату – ред.), які 6 днів освячували Українську землю молитвою”. Мовляв, треба було писати про те, що “понад 30 тисяч православних українців звершили молитовний подвиг, долаючи 210 кілометрів з Кам’янця-Подільського до Почаєва”, а не про футболки. Також протоєрей Тарас Забудько зазначив, що єпархія ніколи атрибутику не роздавала.

“Ні в цьому році, ні будь-коли раніше, в нашій єпархії під час організації Хресної Ходи ніякої релігійної чи іншої атрибутики не роздавали. Тому інформація щодо футболок, які, нібито, розповсюджувались організаторами Ходи, є неправдивою”, – бідкається священик.

Скандал навколо Хресної ходи виник 26 травня, коли користувачі соціальних мереж в Почаєві помітили десятки чоловіків, які прийшли в місто з учасниками хресної ходи. Bсі вони були одягнені в чорні футболки, написи на яких закликають готуватись до війни. Пізніше джерела “Релігійної правди” в місцевих правоохоронних органах повідомили, що затримані чоловіки пояснили: “футболки видавали організатори ще на початку ходи”.

“Організатори ходи – Кам’янець-Подільська єпархія УПЦ (МП). Поки знаємо, що це так звані “православні хрестоносці”. Футболки їм видали ніби для того, аби виділити їх з загальної маси. Свою причетність до якихось силових організацій ці чоловіки заперечують, – каже співрозмовник. – Кількох ми опитали. Вони жителі сіл Хмельниччини. Зараз проводимо перевірку”.

За інформацією митрополита УПЦ КП Антонія (Махоти), чоловіки все ж мають відношення до охоронних структур Хмельницької області. Зокрема, частина з них працює в приватних компаніях, які надають послуги з охорони.

Наступного дня користувач Дмитро Полюхович на сторінці у Facebook виклав фотографію з ходи, де можна побачити прапор із зображенням Спаса Нерукотворного. Його у 2014 році освятили в Донецьку терористи, як символ. На підтримку своїх слів Дмитро додав посилання на сторінку російської правозахисниці Анни Кисличенко в “Живому журналі”.

Джерело: Експрес

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