Московські попи переховували на Тернопільщині відому терористку “Новоросії”?
Історію свого проживання на Тернопільщині розповіла російським ЗМІ Маргарита Зайдлер, котра зараз входить до “ополчення” т. зв. «Новоросії».
За словами “ополченки”, на Тернопільщину вона приїхала за запрошенням одного з монахів Почаївської Лаври, та проживала в місті Кременець в Богоявленському жіночому монастирі УПЦ МП аж шість років. Згодом, на початку 2014 року, Маргарита Зайдлер переїхала в Крим, де разом з головним терористом «Новоросії» Ігорем Гіркіним допомагала російським військовим в окупації Кримського півострова.
За сприяння все того ж Гіркіна, монашка УПЦ МП з Тернопільщини вступила в ряди терористичного ополчення «Новоросії», в складі якого воює проти української армії і сьогодні. Воює Маргарита Зайдлер проти України і в медіа-просторі, працюючи у т. зв. інформаційно-пропагандистській службі «ДНР».
Стає зовсім зрозуміло, які саме настрої панують серед духовенства Московського Патріархату і яку сторону вони підтримують у війні Росії проти України. Тож не дивно, що недавно учасник АТО вчинив самогубство після розмови з московськими попами в Почаївській Лаврі.
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Коментарі (2)
Тернополянин12/09/2017
Уже достали із своїми провокаційними заголовками,читайте уважніше ,перед тим як ліпити свій вінігрет !
sdfgrg12/09/2017
… а порошенко Саакашвілі займається що йому терористи